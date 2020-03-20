قنبلة “آيفون”.. هاتف أكبر وأسرع

كشفت تقارير صحفية عالمية عن تسريبات بشأن المفاجأة التي تجهزها شركة “أبل” الأمريكية لهاتف “آيفون” المقبل، الذي يبدو أنه سيكون أكبر وأسرع.

نشر موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص كافة التسريبات المرتبطة بهواتف “آيفون” الجديدة، والتي يبدو أنها ستطرح نسخة اقتصادية أكبر بقياس 4.7 بوصة.

وأشارت التقارير إلى أن “أبل” تجهز إطلاق هاتف “آيفون 8 بلس” بشاشة 5.5 بوصة، والتي ستضم شريحة أسرع “أيه 13” مثلها مثل هاتف “آيفون 11″، بالإضافة إلى مستشعر جديد NFC في الجهة الخلفية للهاتف.

ومن المتوقع أن تحل تلك الهواتف محل هواتف “آيفون” منخفضة التكلفة السابقة، التي سيتم دعمها بعدد من التقنيات الموجودة في النسخ الأحدث والأغلى مثل مستشعر التعرف على الوجه “فيس آي دي”.

ومن المتوقع أن تطرح “أبل” كذلك 4 طرازات جديدة من حاسابات “آيباد برو”، التي ستدعم بتقنيات “واي فاي” أحدث وأسرع، وشاشات بقياس 11 أو 12.9 بوصة.

كما ستعمل تلك الأجهزة كلها بنظام تشغيل أحدث “آي أو إس 14″، الذي قد يتم إطلاقه في الخريف المقبل.