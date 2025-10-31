قنوات ديزني تختفي من على "يوتيوب تي.في" بعد انهيار محادثات ترخيص

أعلنت شركتا ديزني وغوغل في بيانين منفصلين، في وقت متأخر من أمس الخميس، إن قنوات ديزني لم تعد متاحة على منصة يوتيوب تي.في للبث التلفزيوني المدفوع عبر الإنترنت التابعة لغوغل، وذلك بعد فشل مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية ترخيص.

ومن بين شبكات ديزني المتأثرة إي.إس.بي.إن، وإيه.بي.سي، وإف.إكس، وناشونال جيوجرافيك، وناشونال جيوجرافيك وايلد، وديزني تشانل، وإيه.بي.سي نيوز لايف.

وقال مصدر لرويترز إنه تم حجب قنوات ديزني على يوتيوب تي.في قبيل انتهاء العقد. وأصدرت منصة يوتيوب تي.في بيانا بهذا الشأن عبر منصة إكس الساعة 11:16 مساء أمس الخميس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، قبيل انتهاء العقد عند منتصف الليل.

وتخوض يوتيوب تي.في، وهي واحدة من أكبر موزعي البث التلفزيوني المدفوع في الولايات المتحدة، سلسلة من المفاوضات هذا العام مع شركات تهدد بسحب قنواتها الإعلامية من المنصة.

وقال متحدث باسم ديزني إن الشركة ملتزمة بالعمل على التوصل إلى حل في أسرع وقت ممكن.

وأضاف في بيان “بقيمة سوقية تبلغ ثلاثة تريليونات دولار، تستغل جوجل هيمنتها السوقية للقضاء على المنافسة وانتهاك الشروط التي تفاوضنا عليها بنجاح مع جميع الموزعين الآخرين”

وستقدم يوتيوب تي.في لمشتركيها رصيدا بقيمة 20 دولارا إذا ظلت شبكات ديزني غير متوفرة على المنصة لفترة طويلة من الوقت.