قيداً جديداً تضعه يوتيوب على مقاطع الفيديو

يُحدّث موقع YouTube -المملوك لشركة جوجل- سياساته الخاصة بمقاطع الفيديو لحماية القاصرين. تتضمن التغييرات، التي أبلغت عنها وكالة أسوشيتد برس، حظر مقاطع الفيديو المتعلقة بإزالة قطع السلامة الخاصة بالأسلحة النارية وتقييد بعض المُحتوى المُتعلق بالأسلحة للمُستخدمين دون السن القانونية.

كما ستقتصر مقاطع الفيديو التي تعرض بنادق محلية الصنع، أسلحة آلية، وبعض مُلحقات الأسلحة النارية مثل كاتم الصوت، على المستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق، وأشارت الشركة إلى أن هذه التغييرات ستُطبّق اعتبارًا من 18 يونيو.

وقال المتحدث باسم يوتيوب، خافيير هيرنانديز: “تعد تحديثات سياسة الأسلحة النارية الأخيرة جزءًا من جهودنا المُستمرة للحفاظ على السياسات التي تعكس الوضع الحالي للمُحتوى”.

لماذا يُغير YouTube سياسته؟

يأتي هذا التغيير في السياسة بعد دعوات مُتكررة من المُدافعين عن السلامة من الأسلحة الذين يحثون المنصة على بذل المزيد من الجهد لإبعاد مقاطع الفيديو المُختصة بالأسلحة عن المُستخدمين الصغار، فقد يُصيب هذا المُحتوى الأطفال بالصدمة أو يقودهم نحو التطرُّف والعُنف.

قالت يوتيوب إن تغييرات السياسة مُصممة لتعكس التطورات الجديدة، وتشمل البنادق المطبوعة ثلاثية الأبعاد 3D، والتي أصبحت مُتاحة بشكل أكبر في السنوات الأخيرة، وتطلب من المُستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 17 عامًا الحصول على إذن الوالدين قبل استخدام المنصة.

إذا انتهك أي فيديو هذه السياسة، فستزيل YouTube المُحتوى وترسل بريد إلكتروني إلى صاحب الحساب لإعلامه. بعد 3 مخالفات خلال 90 يومًا، سيتم غلق القناة نهائيًا.

أضافت يوتيوب أنّ الحظر الجديد ينطبق على الاستخدام الحقيقي للأسلحة النارية ولن يتعلق بألعاب الفيديو أو مقاطع الأفلام أو أي مُحتوى فني آخر، وقد توجد استثناءات للمُحتوى الذي يخدم المصلحة العامة، مثل لقطات الجيش، الشرطة، الأخبار أو مقاطع فيديو تعرض مناطق الحرب.

في عام 2022، ضغطت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على يوتيوب لاتخاذ إجراءات صارمة ضد مقاطع الفيديو التي توضح للمُستخدمين كيفية تجميع “بنادق الأشباح” التي لا يمكن تعقبها بعد أن وجد تحقيق أجرته شبكة إن بي سي نيوز العشرات منها.

في عام 2023، وجد مشروع الشفافية التقنية (TTP)، وهو مجموعة مُراقبة كبيرة للتكنولوجيا، أن يوتيوب أوصى بمقاطع فيديو عنيفة ومصورة للأسلحة النارية لاختبار الحسابات التي تم إعدادها لتقليد الأولاد الصغار.

دافعت الشركة عن سياساتها ردًا على ذلك، مُشيرةً إلى أنها تشترط حصول القاصرين على إذن الوالدين قبل استخدام الموقع، بالإضافة إلى القيود العمرية التي تفرضها على المُحتوى.

أبلغت منصة يوتيوب المبدعين بهذا التغيير قبل يومين، على أن تُطبّق هذه التغييرات اعتبارًا من 18 يونيو الحالي.