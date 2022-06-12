كاديلاك تكشف عن GTP هايبر كار التي ستشارك في سباقات لومان

ظهرت سيارة كاديلاك مشروع GTP هايبر كار التي ستكافح من أجل تحقيق الفوز الإجمالي في سباق 24 ساعة من لومان 2023 لأول مرة رسميًا، مستهلًا الجيل الثالث لسيارات السباق النموذجية من فريق سباقات كاديلاك.

تصميم مستوحى من مركبات الطرقات

يتميز مشروع GTP بلمسات تصميمية من مركبات كاديلاك للطرقات. يبرز هذا في المقدمة حيث توجد مصابيح أمامية موجهة رأسياً لسيارة السباق تتدلى من مقدمة السيارة. كما تستحضر ألواح الهيكل المنحوتة بشكل حاد أيضًا التصاميم الحديثة من العلامة التجارية. زوّد شكل السيارة بشفرات حادة تخرج من الرفارف الأمامية والخلفية. هذه القطع لا تلتصق بالجسم الرئيسي، لذلك لا يمكننا تسميتها بالدعامات.

ستأتي الطاقة من محرك V8 مزدوج سعة 5.5 لتر مع نظام هجين مشترك من فئة LMDh. لا توجد تفاصيل ميكانيكية أخرى متاحة في هذا الوقت.

يقول إعلان كاديلاك أن ما نراه “يعاين” مظهر سيارة GTP التي ستشارك في السباقات. اكتمل اختبار الديناميكا الهوائية في المختبر، لكن لا يزال يتعين على السيارة الخضوع لاختبار المسار الفعلي. من الممكن أن تتغير الأشياء اعتمادًا على ما يختبره السائقون والمهندسون عند التواجد على حلبة حقيقية.

عودة كاديلاك إلى السباقات

سينافس مشروع كاديلاك GTP في التقويم الكامل لبطولة IMSA WeatherTech لعام 2023، بالإضافة إلى موسم بطولة الاتحاد الدولي للسيارات العالمية للتحمل. وهذا يعني أن هذا سيكون أول نموذج أولي يحمل شارة كاديلاك يتنافس على الفوز الإجمالي في سباق لومان منذ كاديلاك نورث ستار إل إم بي المشؤومة في عام 2002. وبالنظر إلى نجاح كاديلاك الأخير في 24 ساعة من دايتونا مع النموذج DPi-V.R الحالي، يبدو الآن أن شركة صناعة السيارات الأمريكية الفاخرة أكثر استعدادًا للمنافسة في الدرجة الأولى في مرحلة سباقات التحمل العالمية ضد أمثال بورشه وبي إم دبليو وفيراري وتويوتا.

وقالت لورا وينتروب كلوسر، مديرة برنامج سباقات السيارات الرياضية في جنرال موتورز، في بيان مُعد: “التنافس على الفوز الشامل في لومان مع علامة تجارية أمريكية شهيرة مثل كاديلاك هو شرف. الفريق بأكمله متحمس لمواصلة بناء إرث كاديلاك في السباقات من خلال التنافس ضد أفضل السباقات على المستوى الدولي وفي أصعب السباقات في العالم”.