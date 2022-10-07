كارثة تحلّ بأكبر منصة لتبادل العملات المشفّرة!

في آخر جولات الهجمات السيبيرية، تعرّضت أكبر منصة لتبادل العملات المشفرة في العالم Binance للقرصنة، وسُرق حوالي ١٠٠ مليون دولار من عملة Binance “بي إن بي”.

الرئيس التنفيذي لـ binance غرّد على تويتر صباح الجمعة بتوقيت سنغافورة: ” تم احتواء المشكلة الآن. أموالكم بأمان. نعتذر على الإزعاج وسنزودكم بمزيد من المعلومات لاحقًا”.

التأثير الحالي لعملية القرصنة قُدّر بحوالي ١٠٠ مليون دولار. وقال متحدث باسم المنصة لبلومبرغ إنّ حوالي ٧ مليون دولار من الاموال المسروقة قد جُمّدت. ولم تستجب Binance بسرعة على طلب موقع Insider للتعليق.

وفي وقت سابق، كتب الحساب الرسمي لـ Binance على تويتر: “سنعلّق كل عمليات السحب والإيداع موقتًا حتى تتوفر تحديثات جديدة”.

وإن حوالي ٢ مليون دولار قد سُرقت خلال هجمات سيبيرية على العملات المشفرة هذا العام، وقد نُفّذ عدد كبير من هذه الهجمات من قبل مجموعات مرتبطة بكوريا الشمالية، وفق بلومبرغ