كارثة حلّت على فولكس فاغن.. ماذا حدث لأبوابها؟

تواجه شركة فولكس فاغن الألمانية مشكلة تقنية مفاجئة في واحدة من أهم مركباتها المصنعة ذات الحجم الكبير؛ الأمر الذي أجبرها على استدعاء عشرات الآلاف من سياراتها المباعة حول العالم؛ في محاولة لإيجاد حلول للأزمة، قبل تسببها في وقوع كوارث.

وقالت مجلة ”دير شبيغل“ الألمانية في تقرير لها: ”فولكس فاغن تواجه مشكلة شتوية، إن جاز التعبير، ففي الطقس البارد، يمكن أن تفتح الأبواب فجأة حتى أثناء القيادة في حافلات T6 الشهيرة كبيرة الحجم“.

وأشارت ”دير شبيغل“ إلى وجود مشكلات خطيرة في قفل الأبواب في أكثر من 200000 حافلة فولكس فاغن من طراز T6.

وأضافت: ”في بيئة شديدة البرودة أو متجمدة أو ترتبط بتقلبات جوية تصحبها أمطار غزيرة، هناك خطر أن الأبواب قد تفتح بشكل غير متوقع أثناء القيادة، كما أقرت الهيئة الاتحادية للسيارات (KBA)“.

وتابع التقرير: ”تراقب الشركة الآن عملية السحب والاسترجاع والاستدعاء إلى منافذ بيع وصيانة عملاق صناعة السيارات الألمانية (..) ما يقرب من 67400 سيارة من المحتمل أن تتأثر في ألمانيا وحدها، فضلا عن عشرات الآلاف الأخرى في العديد من دول الاتحاد الأوروبي.. تسعى الشركة للسيطرة على الأمر للحيلولة دون وقوع أي حوادث قد تسقط ضحايا أو تدمر الممتلكات العامة والخاصة“.

وتكمن مشكلة الأبواب في أنه بالأجواء الباردة أو الممطرة، وتحديدا عندما يحدث ”اختراق المياه عند درجات حرارة أقل من نقطة التجمد، يمكن أن يضعف آلية قفل الباب“.

وتتعلق المشكلة بنماذج T6 المنتجة من عام 2019 وحتى عام 2021، ومن ثم سيتم استبدال ما يسمى بكابلات Bowden، التي تتحكم في وظيفة إغلاق الباب.

وقال متحدث باسم قسم فولكس فاغن للمركبات التجارية الخفيفة لـ“دير شبيغل“، إن عمليات الاستدعاء الأولى بدأت وستتم وفقا للسوق.

وأضاف أن الأمر قد بدأ أولا في البلدان ذات الطقس البارد مثل روسيا أو الدول الإسكندنافية، وأضيفت أوروبا الوسطى مؤخرا، وسيتبعها جنوب أوروبا، وفيما بعد خارج القارة العجوز، وخاصة في دول آسيا بشكل عام.

ومن المحتمل ألا يكون تغليف كبلات Bowden محكم الإغلاق بشكل صحيح – لذلك يمكن أن تتجمد سيور الإغلاق الميكانيكية إذا تشكل الجليد، لكن نظرا لأن طراز T6 لا يزال جديدا تماما وعادة ما يكون له ضمان خدمة، يتوقع حل المشكلة سريعا في ورش العمل.