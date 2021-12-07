"كافيار" تطلق إصداراً خاصاً من آيفون 13 برو.. ما القصة؟

كشفت شركة كافيار عن إطلاق إصدار خاص من الهاتف الذكي أبل آيفون 13 برو.

وأوضحت الشركة الروسية المتخصصة في إنتاج الإصدارات الفاخرة أن الهاتف الذكي الجديد يأتي في جسم أنيق مصنوع من التيتانيوم المقوى.

ويظهر نقش بالمكونات المختلفة بما في ذلك فتحة بطاقة SIM على الجانب الخلفي، ويتضمن شعار أبل جزءا من اللوحة الرئيسية لهاتف آيفون من عام 2007.

ويمتاز الإصدار المحدود الجديد بوجود نطاق أسود أسفل الجانب الخلفي يحتوي على توقيع مؤسس أبل ستيف جوبز، علاوة على أن شعار شركة أبل “التفاحة الشهيرة” يشتمل على جزء من اللوحة الرئيسية لهاتف آيفون 2G من عام 2007.

وتمكنت شركة كافيار من استخراج 19 قطعة من لوحة رئيسية واحدة، ولذلك فإن هذا الإصدار الخاص يقتصر على 19 نسخة فقط.

وعلى صعيد الجوانب التقنية لا توجد أية اختلافات بين الإصدار الخاص من كافيار والهاتف الذكي أبل آيفون 13 برو المعتاد والمتوافر حاليا في الأسواق، ولكن من المفترض عدم توافر وظيفة الشحن اللاسلكي أو وظيفة MagSafe بسبب الجانب الخلفي المصنوع من التيتانيوم.

وأعلنت شركة كافيار عن طرح الإصدار الخاص بسعر يبلغ 6280 يورو لآيفون 13 برو بسعة ذاكرة 128 جيجابايت، أما آيفون 13 برو ماكس بسعة ذاكرة واحد تيرابايت فإن سعره يبلغ 7740 يورو.