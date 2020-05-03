كاميرا ثلاثية الأبعاد ومستشعر أكبر.. تسريبات هاتف آيفون 12

بدأت التقارير والتسريبات تظهر حول ما تخطط له شركة آبل في هواتفها (iPhone 12) التي ستطلقها خلال عام 2020، حتى قبل أن تكشف الشركة عن سلسلة هواتف iPhone 11 في سبتمبر الماضي.

من المتوقع أن تكون أكبر ترقية قادمة لهواتف آيفون في عام 2020 هي دعم شبكات الجيل الخامس 5G، وهي إضافة يتوقع بعض المحللين أن تؤدي إلى تعزيز الطلب على هواتف (iPhone 12) الجديدة نظرًا لأن عملاء آبل يقومون بترقية هواتفهم الذكية بشكل أقل.

توقعت شركة التحليلات (Strategy Analytics) في تقرير نُشر خلال شهر نوفمبر الماضي أن دخول شركة آبل في سباق شبكات 5G في الربع الثالث من عام 2020 سيقودها إلى الصدارة وتجاوز كل من سامسونغ وهواوي على الرغم من أن هذه الشركات أطلقت الهواتف الذكية التي تدعم شبكات 5G قبل وقت طويل من آبل.

ولكن مع استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وتأثيرها على أعمال شركة آبل، والعديد من الشركات الأخرى، من غير الواضح الآن هل ستكون آبل قادرة على الالتزام بمواعيد إطلاق هواتفها الجديدة التقليدية في سبتمبر.

بالإضافة إلى دعم شبكات 5G؛ من المتوقع أيضًا أن تحصل هواتف iPhone 12 على تغييرات رئيسية أخرى، مثل: التصميم الجديد، والخيارات المختلفة من حيث الحجم، والكاميرا الثلاثية الأبعاد المشابهة لمستشعر (Lidar) الجديد في جهاز iPad Pro 2020، وذلك وفقًا لتوقعات المحلل التقني الشهير (مينغ تشي كو) Ming-Chi Kuo، وتقارير أخرى.

في ما يلي كل ما نعرفه عن هواتف iPhone 12 الجديدة التي من المتوقع أن تصدرها آبل في وقت لاحق من هذا العام:

1- تغييرات في التصميم:

تشير بعض التقارير إلى أن آبل ستغير تصميم هواتف iPhone 12 بشكل ملحوظ هذا العام، حيث يمكن أن تشهد الهواتف عودة الإطار المعدني الذي كان موجودًا في هاتف iPhone 4.

كما أفاد تقرير جديد من بلومبرغ أن هواتف (iPhone 5G) القادمة ستحتوي على هيكل معاد تصميمه بحافات من الفولاذ المقاوم للصدأ، بدلاً من التصميم المنحني الحالي، مع جوانب مسطحة وزوايا دائرية أكثر حدة، مثل التصميم الحالي لجهاز (iPad Pro).

وكذلك من المتوقع أن يقل حجم (النتوء) Notch الموجود في أعلى الشاشة الذي يضم الكاميرا الأمامية ومستشعرات نظام التعرف على الوجه (Face ID ) في هواتف iPhone 12.

وبحسب ما ورد في بعض التقارير تسعى آبل للتخلص من النتوء في وقت ما في المستقبل، كما فعلت شركات هواتف أندرويد في الفترة الأخيرة – سامسونغ وهواوي، وأوبو، وون بلس، وغيرها – وضمنت الكاميرا الأمامية في الشاشة نفسها.

2- تغييرات في نوع الشاشة وحجمها:

من المتوقع أن تضم جميع طرز iPhone 12 شاشات OLED، حيث تقدم شاشات OLED عادةً تباينًا أفضل وألوانًا أعمق مقارنةً بشاشات LCD، ولكنها تكلف أكثر.

كما تشير التقارير إلى أن شركة آبل ستغير أحجام الشاشة قليلاً هذا العام مقارنة بسلسلة iPhone 11 التي أطلقتها العام الماضي، وإليك ما نعرفه عن هذا الأمر حتى الآن:

• هاتف iPhone 12: يضم شاشة مقاسها 5.4 بوصات.

• هاتف iPhone 12: يضم شاشة مقاسها 6.1 بوصات.

• هاتف iPhone 12 Pro: يضم شاشة مقاسها 6.1 بوصات.

• هاتف iPhone 12 Pro Max: يضم شاشة مقاسها 6.7 بوصات.

3- دعم شبكات 5G:

من المتوقع أن تدعم جميع هواتف iPhone 12 شبكات الجيل الخامس 5G، ولكن المحلل (Ming-Chi Kuo) يعتقد أن اثنين فقط من هواتف iPhone 12 سيدعمان اتصال 5G وقد أفاد أيضًا أنه من الممكن أن تعتمد آبل على شرائح 5G التي تقدمها سامسونغ وكوالكوم في هواتف iPhone 12، وبالنظر إلى أن آبل وكوالكوم قد قامتا بتسوية نزاعهما القانوني المستمر منذ فترة طويلة فقد لا تكون هذه الخطوة مفاجأة.

كما اشترت شركة آبل أيضًا مودم إنتل للهواتف الذكية في صفقة بقيمة مليار دولار خلال شهر يوليو، وهي خطوة من المحتمل أن تساعد الشركة على تطوير أجهزة المودم الخاصة بها.

4- كاميرا ثلاثية الأبعاد ومستشعر أكبر:

من المتوقع أن تكون هناك ميزة رئيسية أخرى في هواتف iPhone 12 القادمة وهي تضمين كاميرا ثلاثية الأبعاد أكثر قوة وواقعية لتطوير أداء الواقع المعزز. ومن المتوقع أن تتضمن مستشعر Lidar الذي جاء في جهاز iPad Pro الجديد، وهو ماسح ضوئي يمكنه قياس المسافة من خلال تحديد الوقت الذي يستغرقه الضوء في الوصول إلى شيء ما قبل الانعكاس.

وقد أشارت تقارير متعددة إلى أن الكاميرا الخلفية للجهاز تأتي بالعديد من التحسينات، من ضمنها أجهزة استشعار أكبر تلتقط المزيد من الضوء لجودة صورة أفضل، إلى جانب التحول إلى نظام تثبيت الصورة الميكانيكي.

وتأتي أحدث المعلومات من المحلل الشهير (مينغ تشي كو) Ming-Chi Kuo، الذي قال: “إن هاتف آيفون 12 الأكبر الذي يضم شاشة مقاسها 6.7 بوصات سيحتوي أيضًا على نظام تثبيت الصورة الميكانيكي لتعويض اهتزاز اليد، وكذلك مستشعر أكبر حجمًا يساعد في تقليل التشويش في الصورة”.

5- سعر هواتف iPhone 12 يبدأ من 650 دولارًا:

يمكن أن يكون إصدار هاتف iPhone 12 الذي يأتي مع شاشة من نوع OLED بمقاس 5.4 بوصات أرخص من iPhone 11 وفقًا لتوقعات المحلل التقني جون بروسر.

أفاد المحلل (بروسر)، والمحلل (Ming-Chi Kuo) أيضًا أن هواتف iPhone 12 ستأتي في أربعة إصدارات مختلفة. ويقول (بروسر): “إن اثنين من هواتف آيفون الجديدة سيضمان كاميرا خلفية ثنائية العدسات”.

وسيأتي أحدهما بشاشة مقاسها 5.4 بوصات وبسعر يبدأ من 649 دولارًا، بينما سيضم الآخر شاشة مقاسها 6.1 بوصات وبسعر 749 دولارًا.

6- هل يؤثر فيروس كورونا على موعد إطلاق هواتف iPhone 12 الجديدة؟

عادةً ما تعلن آبل عن هواتفها الجديدة كل عام خلال حدث يُقام في شهر سبتمبر، ولكن هذا قد يتغير ذلك هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستمرة، التي أبطأت سلسلة إمدادات آبل، وأجبرت الموظفين على العمل من المنزل، ودفعت آبل إلى إغلاق متاجر البيع بالتجزئة خارج الصين حتى إشعار آخر.

وبسبب مشاكل سلسلة التوريد، ذكرت تقارير مجلة (Nikkei Asian Review): “أن شركة آبل تشعر بالقلق من أن الطلب على هواتف آيفون الجديدة قد يكون ضعيفًا وسط حالات التسريح من العمل التي يسببها فيروس كورونا.

كما أن إطلاق الهواتف خلال فصل الخريف القادم ليس خارج جدول آبل، ولكنها ستتخذ قرارًا نهائيًا في مايو تقريبًا، وفي أسوأ السيناريوهات ستؤجل الشركة موعد الإطلاق إلى 2021”.

ويتوقع المحللون في (JPMorgan) أيضًا أن إطلاق هواتف iPhone 12 قد يتأخر لمدة شهر أو شهرين. كما أفادت تقارير من بلومبرغ أن بعض طرازات آيفون الجديدة يمكن إصدارها بعد أسابيع من الموعد المعتاد، لكنها لا تزال في طريقها إلى الظهور في الإطار الزمني للخريف.