كاميرا كاملة الإطار بدقة 61 ميجابكسل من Sigma

كشفت شركة Sigma اليابانية النقاب عن Sigma fp L، التي تصفها بأنها أصغر وأخف كاميرا كاملة الإطار عديمة المرآة في العالم.

وتحتوي Sigma fp L على مستشعر كامل الإطار بدقة 61 ميجابكسل، مما يجعلها أحد أكثر نماذج الإطار الكامل دقةً المتوفرة بجوار A7R IV من سوني.

وتوفر مستشعر عالي الدقة ونظام تركيز تلقائي هجين محسن يجمع بين اكتشاف التباين والطور وقدرة طاقة مستمرة والعديد من الميزات الإضافية، مما يجعلها أداة استثنائية للمصورين وصناع الفيديو.

وقدمت Sigma عبر الكاميرا الضبط التلقائي المختلط باكتشاف المرحلة وما تصفه بأنه الضبط التلقائي للتباين العالي الدقة.

ويمثل هذا خطوة كبيرة بالمقارنة مع نظام الضبط البؤري التلقائي لاكتشاف التباين الذي كان موجودًا في الكاميرات السابقة، مثل Sigma fp كاملة الإطار.

ويسمح هذا النظام بالضبط التلقائي السلس والسريع والدقيق لتتبع الموضوعات المتحركة، لكل من الصور والفيديو.

ولا يزال بإمكانك الحصول على التركيز البؤري التلقائي الفردي والتركيز البؤري التلقائي المستمر مع وظيفة التنبؤ بالكائن المتحرك، وأوضاع التركيز اليدوي، كما يظل نطاق ISO عند 100-25600 القابل للتوسيع إلى ISO 6-102400.

وعند الحديث عن الفيديو، يمكن للكاميرا تسجيل فيديو UHD 4K إما إلى بطاقة SD UHS-II أو إلى SSD.

وهناك عدد قليل جدًا من الكاميرات، باستثناء بعض نماذج Blackmagic Design، التي تتيح لك التقاط الفيديو مباشرة عبر قرص خارجي.

ويبلغ عمر البطارية نحو 240 صورة ثابتة أو 60 دقيقة من تسجيل الفيديو، لكن الكاميرا تستمر في العمل عبر طاقة USB-C خارجية للاستخدام الممتد.

وتشمل الميزات الأخرى شاشة لمس من نوع LCD مع 2.1 مليون نقطة وشحن USB-C أثناء تشغيل الكاميرا ومخرج HDMI ومدخل ميكروفون بقياس 3.5 ميليمتر ومخرج صوت 3.5 ميليمتر ويمكنها العمل ككاميرا ويب USB-C، إلى جانب ميزة Crop Zoom، التي تتيح لك تسجيل فيديو عالي الدقة بالكامل عند التقريب حتى 5 مرات.

وكشفت الشركة أيضًا عن محدد المناظر الإلكتروني الاختياري EVF-11، الذي يمنحك شاشة OLED بقياس 0.5 إنش مع ما يصل إلى 3.69 مليون نقطة ووسادة عينية كبيرة ويميل للأمام أو لأعلى بمقدار 90 درجة، ويتم توصيله بمنفذ USB-C.

وتصل Sigma fp L في منتصف شهر أبريل مقابل 2499 دولار، بينما يصل محدد المناظر الإلكتروني الاختياري في الوقت نفسه مقابل 699 دولار.