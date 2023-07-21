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كبرى شركات الذكاء الاصطناعي ستضع علامة مائية على محتواها

منذ 50 دقيقة
الذكاء الاصطناعي- تعبيرية

الذكاء الاصطناعي- تعبيرية

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أشارت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد إجتماعها مع كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، الى أن هذه الشركات قطعت تعهدات طوعية للبيت الأبيض بتنفيذ تدابير أكثر أمانا.

وتعهدت الشركات، منها أنثروبيك وإنفليكشن وأمازون دوت كوم ومايكروسوفت شريكة أوبن إيه.آي، بإختبار أنظمتها بصورة شاملة قبل إصدارها وبمشاركة المعلومات حول كيفية تقليل المخاطر والاستثمار في الأمن الرقمي.

وتعهدت الشركات السبع بوضع نظام “مميز بعلامة مائية” لجميع أشكال المحتوى المولد عبر الذكاء الاصطناعي التي تتنوع من النصوص والصور إلى الملفات الصوتية ومقاطع الفيديو حتى يتسنى للمستخدمين معرفة المرات التي استُخدمت فيها التقنية.

وكذلك تعهدت الشركات بالتركيز على حماية خصوصية المستخدمين في ظل تطور الذكاء الاصطناعي وعلى ضمان أن التقنية خالية من التحيز وأنها لا تُستخدم في التمييز ضد المجموعات الأكثر ضعفا. وتتضمن التعهدات الأخرى تطوير حلول ذكاء اصطناعي للمشكلات العلمية مثل الأبحاث في مجال الطب وتخفيف حدة تغير المناخ.

ويدرس الكونغرس مشروع قانون، سيلزم بالإفصاح فيما يتعلق بالإعلانات ذات المحتوى السياسي عما إذا كان الذكاء الاصطناعي قد استُخدم في إنشاء صور أو محتوى آخر.

ويُنظر إلى هذا التحرك على أنه انتصار لجهود إدارة بايدن في تنظيم تقنية الذكاء الاصطناعي التي تشهد انتعاشا سواء فيما يتعلق بالاستثمار فيها أو زيادة عدد مستخدميها.

    المصدر :
  • رويترز

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