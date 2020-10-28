كشف ميزة جديدة في هاتف “آيفون 12” لم تتحدث عنها آبل

كشفت لجنة فيدرالية أمريكية عن ميزة جديدة في أجهزة “آيفون 12” الجديدة التي تم إصدارها أخيرا، بالرغم من أن شركة “آبل” المنتجة لم تتحدث عنها من قبل .

فبحسب موقع لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية “FCC”، فإن هذه الميزة معروفة في بيانات الوثائق الفنية للهاتف.

وبحسب الموقع، فإن أجهزة السلسلة تدعم جهاز إرسال واستقبال مدمج للشحن الاستقرائي، يشار إلى القوة التي يمكن لجهاز “آيفون 12” بها شحن الأدوات الأخرى، هي خمسة واط.

لكن أجهزة “آيفون” الجديدة غير قادرة الآن على شحن سماعات الرأس والساعات والأجهزة الأخرى التي تعمل مع الشحن اللاسلكي.

وقد تكون الميزة مقيدة بالبرنامج وسيتم إلغاء قفلها في تحديثات iOS المستقبلية، وهناك أيضا احتمال أن تتحكم “آبل” بالخيار وستقوم بإلغاء قفله عندما تعلن، على سبيل المثال، عن سماعات AirPods 3.

ولم تتميز هواتف آيفون 12 هذه السنة كثيرا عن الهواتف السابقة، الأمر الذي جعل مبيعاتها غير مرتفعة في الأيام الأولى من طرحها.

ولم يأت iPhone 12 بجديد، هكذا يرى عدد من مستخدمي هواتف آيفون الجديدة، بحسب عدد من وسائل الإعلام.

بحسب موقع “cnet”، أن أحد أسباب انزعاج مستخدمي الهواتف النقالة في 2020 أن ارتداء الأقنعة في كل مكان جعل من المستحيل فتح هاتفك، بما في ذلك iPhone 12 الجديد من Apple، بوجهك.

وأشار إلى أن iPhone 12 فشل في معالجة مشكلة فتح الهواتف بالوجه مع ارتداء الكمامات، وكيف أصبح Face ID عديم الفائدة في عصر فيروس كورونا.

ولفت الموقع إلى أن المستخدمين سيكون عليهم إما خلع الكمامات وهذا أمر غير صحي في ظل تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، أو العودة إلى إدخال رقم التعريف الشخصي لإلغاء قفل الهاتفك أثناء ارتداء قناع مشيرا أن هذا “يبدو وكأنه تراجع كبير”.

وقال الموقع إن الكثير من المستخدمين كانوا يأملون أن تجد أبل طريقة للتغلب على هذه المعضلة الجديدة، مشيرين إلى أنه قبل طرح iPhone 12 الأسبوع الماضي، انتشرت شائعات مفادها أن Apple قامت بتهيئة أداة التحقق من Face ID الخاصة بها للعمل مع الأقنعة “لكنه لسوء الحظ، لم يحدث ذلك”، بحسب cnet.