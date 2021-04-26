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"كلوب هاوس" يطلق تحديثات جديدة

26 - أبريل - 2021
تطبيق كلوب هاوس

تطبيق كلوب هاوس

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أطلق تطبيق “كلوب هاوس” الصوتي عددا من التحديثات الجديدة على خدماته من ضمنها ظهور أيقونة الهاتف عند تلقي اتصال ليعرف المتابعون أنك تقوم بإجراء مكالمة.

وكلوب هاوس هو تطبيق شبكات اجتماعية للدردشة الصوتية يسهل الاتصال السمعي من خلال الغرف التي يمكن أن تستوعب مجموعات تصل إلى 5000 شخص.

كذلك من ضمن التحديثات التي أعلنها التطبيق، إمكانية جدولة غرف من صفحة النادي وظهور المواعيد القادمة، بحسب صحيفة “القبس” الكويتية.

كما تشمل التحديثات أيضا إمكانية الدخول على رابط دعوة لغرفة في نادي المستفيد دون الحاجة إلى دعوة لدخول التطبيق مباشرة.

يشار إلى أن كلوب هاوس كان قد طُرح في أوائل 2020 وارتفع عدد مستخدميه على مستوى العالم بعد أن أجرى الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وفلاد تينيف الرئيس التنفيذي لشركة روبن هود مناقشة مفاجئة عبر منصة التطبيق.

ويقوم التطبيق على التواصل عبر الصوت فقط، ولا يمكنك الكتابة أو إجراء مكالمات مرئية بالفيديو نظراً لأنه برنامج مصمم للصوت فقط، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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