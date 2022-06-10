كل ما تريد ان تعرفه عن فيراري روما 2022

تعتبر سيارة فيراري روما 2022 بمثابة قصيدة لأرقى سيارات جي تي من فيراري. إن ملامحها الأنيقة والعضلية تمنح الكوبيه الكثير من الجاذبية والجمال، وتعمل فيراري في لمحات التصميم على إحياء ذكرى سيارات جي تي من الخمسينيات والستينيات. لكن المظهر ليس كل شيء فتحت غطاء المحرك هناك وحش كاسر يجعل أداؤها استثنائياً.

عندما يجتمع الجمال والشراسة

الصور لا تعطي فيراري روما حقها. تبدو سيارة جي تي الجديدة من فيراري المصممة داخليًا تحت إشراف فلافيو مانزوني أعرض وأكثر انخفاضًا وأكثر دراماتيكية، كما أن القياسات التقليدية للكابينة الخلفية والأسطح للجزء العلوي من الجسم تتعارض مع الرسومات الأمامية والخلفية الحديثة. المصابيح الأمامية النحيفة والموزع الكبير يعطي مظهراً شبيهاً بسمكة القرش. ما لا يمكنك رؤيته هو “مولدات الدوامة” على غرار سيارات السباق في الأرضية السفلية في مقدمة السيارة والتي تساعد روما على توليد المزيد من القوة السفلية على المحور الأمامي أكثر من بورتوفينو.

إن الشبكة ذات لون الهيكل، التي وصفتها فيراري باللامبالاة بأنها ثقوب محفورة في تمثال، هي الجزء الأكثر إثارة للجدل من الخارج، وبشكل متعمد، كما يقول أندريا ميليتلو، رئيس قسم التصميم الخارجي لسيارات جي تي في فيراري. اللوحة الخلفية السفلية بشكل حاد هي عبارة عن ريف حديث على ذيل Kamm المقطوع الذي شوهد في سيارات فيراري من الستينيات مثل الأسطورية 250 GTO، وروما هي أول سيارة فيراري منذ السيارة 348 التي لا تحتوي على مصابيح خلفية مستديرة.

مقصورة رياضية أنيقة ومتطورة



مخيط مع الجلد ومغطى بجلد مدبوغ صناعي، يمزج التصميم الداخلي لروما بين المواد الراقية والتصميم الفريد. كل راكب في المقعد الأمامي محاط بلوحة عدادات تتدفق إلى الأبواب والكونسول الوسطي العائم. يواجه السائق مجموعة عدادات رقمية عملاقة مقاس 16 انش تستجيب لعناصر التحكم اللمسية الموجودة على عجلة القيادة ذات القاع المسطح والثقيل في روما. زوج من المقاعد الخلفية يجعلها كوبيه 2 + 2، والمساحة مناسبة بالفعل للبالغين في الرحلات القصيرة طالما أن المقاعد الأمامية مضبوطة بشكل صحيح. على عكس معظم موديلات فيراري الأخر، فإن روما بها قسم مركزي كبير.

تشترك روما في مفهوم واجهة الإنسان للآلة (HMI) الذي شوهد لأول مرة في SF 90، مع شاشة لوحة عدادات منحنية عالية الدقة مقاس 16 انش وعجلة قيادة مع مفاتيح تحكم باللمس. توجد مفاتيح التحكم باللمس الإضافية للأضواء وتعديل المرآة الخارجية على يمين عجلة القيادة، ومثل SF 90، يتم التحكم في ناقل الحركة عن طريق مفاتيح مرتبة في الكونسول الوسطي. وعلى عكس SF90، تقدم روما شاشة لمس ذات تنسيق عمودي مقاس 8.4 إنش مثبتة على ارتفاع بين الدعامات المركزية التي تمتد من الأرض إلى لوحة القيادة.

المحرك واستهلاك الوقود

فيراري روما مراجعة اداء

زودت روما بمحرك V8 مزدوج التيربو بسعة 3.9 لتر ينتج 612 حصانًا – 21 حصانًا أكثر من بورتوفينو. تأتي القوة الإضافية من أجهزة الاستشعار الجديدة في علب شاحن التيربو التي تراقب بدقة دوران التوربينات وتسمح لها بالدوران أعلى بمقدار 5000 دورة في الدقيقة عن ذي قبل. أقصى عزم دوران يبلغ 760 نيوتن متر هو نفسه الموجود في بورتوفينو وهو متاح أيضًا من 3000 دورة في الدقيقة فقط، ولكن نظرًا لتعديل المحرك، فإن ذروة عزم الدوران تتوقف عند 500 دورة في الدقيقة، إلى 5750 دورة في الدقيقة. يقترن المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بثماني سرعات الذي ظهر لأول مرة في سيارة فيراري SF90 الأكثر رياضية.

مع محرك قوي واداء رياضي بامتياز، فإن روما لا تخدع أي شخص بأنها ستكون اقتصادية في استهلاك الوقود بشكل خاص. تم تصنيف الكوبيه على 27 كيلومتراً في الغالون في المدينة و35 كيلومتراً على الطريق السريع. وفي حين أن تقنية مساعدة السائق عادة ما تكون فكرة متأخرة عن السيارات الرياضية باهظة الثمن، فإن روما تقدم العديد من المساعدات المتقدمة، أهمها نظام مراقبة النقاط العمياء والتنبيه الخلفي لحركة المرور.