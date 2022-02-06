كل ما تريد معرفته عن سلسلة Redmi Note 11

تواصل شركة شاومي الصينية صعودها الكبير بين عمالقة الهواتف الذكية، من جديد بسلسلتها الصاروخية Redmi Note 11.

وتأتي السلسلة الجديدة لتؤكد قوة شركة شاومي في عالم الهواتف الذكية، بعدما احتلت خلال عام 2021 المرتبة الثالثة عالميا، بعد كل من سامسونج وأبل.

وتعتمد شاومي على معادلة أعلى قيمة بأقل سعر، ويتجلى هذا في أحدث منتجاتها، سلسلة Redmi Note 11، التي صدرت في نهاية يناير 2022 في 4 نسخ.

وكان التغيير الأبرز في سلسلة شاومي الجديدة Redmi Note 11 هو التصميم، الذي يبدو أقرب إلى تصميم آيفون، خصوصا في الحواف المعدنية المسطحة.

وجاءت سلسلة Redmi Note 11 الجديدة كالتالي:

Redmi Note 11 Pro 5G

يحتوي الهاتف على معالج سنابدراجون 695 يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي بشاشة أموليد مقاسها 6.67 بوصة ومعدل تردد 120 هرتز ودقة 395 بيكسل، مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير وشحن سريع بقوة 67 واط.

والهاتف مزود بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا، وكاميرا السيلفي 16 ميجا.

Redmi Note 11 Pro

لا توجد اختلافات كبيرة بين هذه النسخة ونسخة Redmi Note 11 Pro 5G، سوى المعالج وهو ميدياتيك هيليو الذي يدعم شبكات الجيل الرابع فقط.

Redmi Note 11

يحتوي على معالج سنابدراجون 680 وشاشة LCD أصغر حجمًا مقاسها 6.43 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز بدقة 1080 بكسل.

ويتضمن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا وشحن سريع بقوة 33 وات وتصل سعة الذاكرة العشوائية إلى 6 جيجا.

Redmi Note 11S

يحتوي على نفس الشاشة والشحن السريع بقدرة 33 واط مثل Redmi Note 11، مع معالج Helio G96 والكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجا وخيار ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت مثل Redmi Note 11 Pro.

وتأتي جميع هذه الهواتف ببطاريات بقوة 5000 مللي أمبير، وهناك مستشعرات بصمات الأصابع ومنافذ لسماعات الرأس وما يصل إلى 128 جيجابايت من سعة التخزين.