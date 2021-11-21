كم سيبلغ سعر سوارة اللياقة البدنية Halo View من أمازون؟

أعلنت شركة أمازون مؤخراً عن فتج باب الحجز المسبق لسوارة اللياقة البدنية Halo View التي تتوفر لفترة محدودة بسعر 50 دولار.

كانت شركة أمازون قد أعلنت عن إصدار جديد من سوارة Halo خلال شهر سبتمبر، واليوم تؤكد الشركة على توفر السوارة للحجز المسبق بالفعل.

وتعد Halo View أول سوارة من أمازون مميزة بشاشة، والتي تتوفر في فترة الحجز المسبق بسعر 50 دولار، ومن ثم تتوفر بسعر 80 دولار بعد إنتهاء فترة الحجز المسبق.

أيضاً من المقرر أن تبدأ أمازون في شحن سوارة اللياقة البدنية خلال شهر ديسمبر المقبل، على أن تتوفر بعضوية لمدة تصل إلى عام في خدمة Halo التي توفر للمستخدمين تدريبات اللياقة البدنية، ومن ثم تتوفر بإشتراك شهري بقيمة 4 دولارات.

وتأتي سوارة Halo View بتصميم يحاكي سوارة Fitbit Charge، حيث تتضمن شاشة AMOLED ملونة، وتعمل على دعم المستحدم بتفاصيل عن التدريبات الرياضية، ونسبة الأكسجين في الدم، وحالة المستخدم أثناء النوم.

من جانب أخر لا تأتي سوارة Halo View بميكروفون مدمج، إلا أنها تدعم مساعد Alexa الرقمي الذي يعمل عبر تطبيق Halo.