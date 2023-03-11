كم طن من نفايات البلاستيك يوجد فى المحيطات؟

كشفت دراسة مؤخرا عن مدى سوء أزمة البلاستيك العالمية، وقال الباحثون، إن ما يصل إلى 4.9 مليون طن من النفايات البلاستيكية تطفو في محيطاتنا بـ”زيادة غير مسبوقة” منذ عام 2005، وبدون اتخاذ إجراء فوري، فإنهم يتوقعون أن معدل دخول المواد البلاستيكية إلى مياهنا سيزداد بمقدار 2.6 مرة بحلول عام 2040.

قال ماركوس إريكسن، المؤسس المشارك والباحث من معهد 5 Gyres: “هذا تحذير صارخ بأن علينا أن نتصرف الآن على نطاق عالمي”، مضيفا “نحن بحاجة إلى معاهدة عالمية قوية وملزمة قانونًا للأمم المتحدة بشأن التلوث البلاستيكي توقف المشكلة من المصدر.”

حلل الباحثون مجموعة بيانات عالمية للتلوث البلاستيكي للمحيطات تمتد من 1979 إلى 2019 في الدراسة، حيث تم سحب البيانات من 11777 محطة عبر ست مناطق بحرية رئيسية في شمال المحيط الأطلسي وجنوب المحيط الأطلسي وشمال المحيط الهادئ وجنوب المحيط الهادئ والهند والبحر الأبيض المتوسط.

كشف تحليل البيانات عن زيادة كبيرة وسريعة في كل من وفرة وتوزيع البلاستيك منذ عام 2005، وتشير تقديراتهم إلى أن 82-358 تريليون جزيء بلاستيكي (171 تريليون جزيء بلاستيكي في المتوسط)، تزن ما بين 1.1-4.9 مليون طن (2.3 مليون طن في المتوسط) كانت تطفو في محيطاتنا في عام 2019.

وقال إريكسن: “لقد وجدنا اتجاهًا ينذر بالخطر للنمو المتسارع للمواد البلاستيكية الدقيقة في المحيطات العالمية منذ الألفية، لتصل إلى أكثر من 170 تريليون جزيء بلاستيكي”.

في حين أن سبب الزيادة من 2005 لا يزال غير واضح، فإن الباحثين لديهم عدة نظريات، وكتبوا في دراستهم المنشورة في PLOS ONE: “ربما تكون هذه الملاحظات قد تأثرت بتدخلات السياسة، وإنتاج البلاستيك، وتجزئة البلاستيك العائم الموجود، و / أو إدارة النفايات والتجارة”.

وخلص الفريق إلى أن “الوفرة المتسارعة للبلاستيك في OSL [طبقة سطح المحيط] تتطلب تدخلًا عاجلاً في السياسة الدولية لتقليل الضرر البيئي والاجتماعي والاقتصادي”.