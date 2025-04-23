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كندا تخطط لتقليص العقود مع شركات التكنولوجيا الأمريكية

منذ 42 دقيقة
علم كندا

علم كندا

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كشفت صحيفة Globe and Mail نقلا عن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بأن كندا ستخفض حجم العقود مع شركات التكنولوجيا من الولايات المتحدة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأضافت الصحيفة: “أعلن مارك كارني أن الحكومة الليبرالية ستسعى إلى خفض العقود الفيدرالية مع شركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة… ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

وأشار كارني إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية لحزبه تتضمن بناء قدرات شركات التكنولوجيا الكندية في مجال الحوسبة السحابية وتقليل الاعتماد على مقدمي الخدمات الأمريكيين.

في وقت سابق، فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 25 بالمئة على السلع المستوردة من المكسيك وكندا.

وأوضحت إدارة ترامب أن فرض هذه الإجراءات يأتي في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوريد الفنتانيل.

ويشار إلى الرئيس الأمريكي كان قد تحدث مرات كثيرة، عن انضمام كندا إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أن الجارة الشمالية لا تنفق ما يكفي على الدفاع، وتعتمد على واشنطن في حماية نفسها.

وقال ترامب أيضا إن كندا يمكن أن تتجنب الرسوم التجارية التي تفرضها واشنطن وتحصل على الحماية العسكرية إذا انضمت إلى الولايات المتحدة وباتت الولاية رقم 51.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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