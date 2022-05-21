كندا تقرر استبعاد عملاقتي الاتصالات الصينيتين

انتقدت الصين الجمعة، قرار كندا باستبعاد عملاقتي الاتصالات الصينيتين “هواوي” و”زد تي إي” من إنشاء شبكة اتصالات الجيل الخامس “5G”، باسم الأمن القومي.

تحث الولايات المتحدة حلفاءها على التخلي عن “زد تي إي” وخصوصاً “هواوي” في إطار تجهيز شبكات “5G” الخاصة بها، بحجة أن بكين يمكن أن تستخدم هذه الشركات لمراقبة اتصالات الدولة وحركة البيانات.

بعد سنوات من التردد قررت كندا، الخميس حظر المجموعتين من عقود شبكتها للجيل الخامس، إذ قال وزير الصناعة الكندي فرانسوا فيليب شامباني في مؤتمر صحافي: “نعلن عزمنا حظر منتجات وخدمات هواوي وزي تي إي في أنظمة الاتصالات الكندية”.

وأضاف: “يأتي ذلك بعد مراجعة كاملة أجرتها أجهزتنا الأمنية، وبالتشاور مع أقرب حلفائنا”.

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ونبين للصحافة، إن “الصين تعارض بشدة” هذا القرار، مؤكداً أن بلاده ستتخذ “جميع الإجراءات اللازمة” لحماية الشركات الصينية، من دون أن يحدد ماهية هذه الاجراءات.

استبعدت كندا “هواوي” من المشاركة في المناقصات الحكومية لمعدات الشبكة الأساسية، مثل أجهزة التوجيه، وسبق أن حذا حلفاء آخرون حذو الولايات المتحدة، بينهم المملكة المتحدة، واليابان، وأستراليا، والسويد.

وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين كندا والصين في نهاية عام 2018، مع اعتقال المديرة المالية لشركة “هواوي” في فانكوفر، كان ذلك بمثابة بداية لأزمة دبلوماسية كبيرة بين البلدين، مع احتجاز الصين مواطنَين كنديين.

وبعد ما يقرب من 3 سنوات على هذه الإجراءات، أطلق سراح منج وانزهو في نهاية سبتمبر 2021 وعادت إلى الصين، كما أطلِق سراح الكنديَّين.