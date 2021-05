كنز مخفي.. اكتشاف مذهل في حطام أول اختبار للقنبلة الذرية عام 1945

جرى اختبار أول قنبلة نووية في 16 يوليو 1945، بموقع ترينيتي في نيو مكسيكو، دون علم أنها ستترك وراءها أمرا من شأنه أن يساعد يوما ما في البحث العلمي.

وبعد عقود، اكتُشف الكنز المخفي – شبه بلورة، وهي شكل جديد من المادة يخالف قواعد المواد البلورية الكلاسيكية.

وعُثر على المادة الحمراء في معدن تم تشكيله بفعل الحرارة الشديدة والضغط من انفجار القنبلة الذرية، والتي صهرت الرمال في الزجاج وتضمنت آثارا للبرج المنصهر وأسلاك النقل.

ولوحظ هذا النوع من شبه البلورة فقط في نيزك “خاتيركا” الذي يعود إلى مئات الملايين من السنين على الأقل، ما يعني أن النوع الذي اكتشف في نيو مكسيكو هو الأقدم من نوعه الذي صنعه الإنسان.

ويعتقد العلماء أن المواد المكتشفة حديثا ستساعدهم على فهم التفجيرات النووية غير المشروعة بشكل أفضل والحد من الانتشار النووي.

Scientists Find New Kind Of Crystal In Debris From Trinity Nuclear Test https://t.co/247Fqo4wN5 pic.twitter.com/CJmtakqAsd

— Forbes Science (@ForbesScience) May 19, 2021