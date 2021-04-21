“كورسير” تطلق لوحة مفاتيح بتقنية HyperPolling لعشاق الألعاب

أطلقت شركة كورسير لوحة المفاتيح الميكانيكية K70 RGB TKL الجديدة، التي تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن لوحة المفاتيح الميكانيكية K70 RGB TKL تمتاز بتقنية HyperPolling بمعدل استقصاء يصل إلى 8000 هرتز مع تصميم Tenkeyless مدمج.

ويتيح برنامج كورسير iCue إمكانية ضبط إضاءة الخلفية RGB لكل زر على حدة، بالإضافة إلى إنشاء وحدات الماكرو أو برمجة الأزرار بواسطة المستخدم.

ومن خلال استعمال مفتاح Tournament بلوحة المفاتيح K70 RGB TKL الجديدة فإنه يمكن ضبط إضاءة الخلفية على لون ثابت وتعطيل وحدات الماكرو.

كما تزخر لوحة المفاتيح الجديدة بأزرار ميكانيكية من نوع شيري MX Red أو Silent Red أو Speed Silver.

وقامت كورسير الأمريكية بتجهيز كل مفتاح بغطاء زر متين ومرن PBT-Double-Shot، وبالتالي يتمكن اللاعب من تسجيل عمليات الإدخال بدقة حتى مع الألعاب السريعة.

كانت كورسير الأمريكية أعلنت مارس الماضي عن إطلاق لوحة المفاتيح K65 RGB Mini الميكانيكية الجديدة، التي تخاطب عشاق الألعاب.

أوضحت كورسير أن اللوحة الجديدة مزودة بمفاتيح ميكانيكية بنسبة 60% ومفاتيح Cherry MX مع أغطية أزرار PBT Double Shot وتتوفر بخمسة ألوان مختلفة.

وأشارت كورسير إلى أن عامل الشكل 60% أصبح أكثر شيوعا بين عشاق الألعاب، وتتوافر لوحة المفاتيح الجديدة K65 RGB Mini في ثلاث إصدارات من المفاتيح الميكانيكية؛ حيث تمتاز مفاتيح Cherry MX Red بضغط الأزرار الخطي والناعم.

وتجمع مفاتيح Cherry MX Silent Red بين الضغط الخطي والتصميم الحاصل براءة اختراع للحد من الضجيج، أما مفاتيح Cherry MX Speed Silver فتتمتع بمسافة ضغط قصيرة لا تتجاوز 2ر1 ملم.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للوحة المفاتيح K65 RGB Mini الجديدة على إضاءة خلفية RGB ديناميكية للأزرار الفردية، ومعدل استقصاء يتناسب مع الألعاب الإلكترونية ويبلغ 8000 هرتز، بالإضافة إلى تقنية Corsair Axon وكابل USB-C قابل للخلع.

وبالإضافة إلى ذلك تتوفر أغطية المفاتيح كورسير PBT باللون الأسود Onyx والأبيض White والأزرق Elgato والأحمر Origin والوردي Rogue والأخضر Mint.

بالإضافة إلى ذلك تدعم لوحة المفاتيح K65 RGB Mini الجديدة برنامج كورسير iCue، والذي يتيح العديد من الإعدادات إلى جانب ضبط إضاءة RGB مثل برمجة الأزرار أو برمجة الماكرو، وتأتي لوحة المفاتيح الجديدة بوزن 850 جراما وتتحمل ما يصل إلى 100 مليون ضغطة مفتاح.