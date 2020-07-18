كورونا أبو الاختراع.. تقنيات غير مسبوقة لمكافحة الوباء

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

منذ تفشي فيروس كورونا المستجد اواخر شهر ديسمبر الماضي ، دأب العلماء والشركات على حد سواء للعمل على اختراعات جديدة للحد من انتقال عدوى الفيروس القاتل .

إذا كانت الحاجة أم الاختراع، فإن فيروس كورونا المستجد بات أبو الاختراع، في ظل موجة من الاختراعات المتوالية، التي تستهدف حماية الإنسان وتقليل احتمالات العدوى بوباء “كوفيد 19” إلى أدنى مستوى.

من أجل ذلك، عكف باحثون ومبتكرون على استخدام الهندسة والتكنولوجيا في سبيل إيجاد وسائل لتعزيز الأمان في المساحات الداخلية، من خلال تنقية الجوّ من الفيروس وتعقيم المسطحات والأرضية، وبرز في هذا الإطار 3 أمثلة استعرضتها وكالة الأنباء الفرنسية.

مرشحات جديدة للهواء

يكتشف العلماء يوماً بعد يوم مؤشرات إلى إمكان انتقال فيروس كورونا بالجوّ، علماً أن من المعروف أصلاً أنه ينتقل بواسطة رذاذ اللعاب الصادر من الفم أو الأنف، حتى لمسافة تفوق تلك المحددة للتباعد الجسدي وهي متران. وليس معروفاً هل يبقى الفيروس معدياً في هذه الحالة، لكنه احتمال قائم.

وتوجد منذ الخمسينات من القرن العشرين مرشحات عالية الفاعلية لتنقية الهواء، تُستَخدَم في المستشفيات والطائرات والمختبرات. وتقوم هذه المرشحات على وجود مروحة تجعل الهواء يمرّ عبر مصافٍ مصنوعة من مادةٍ شبيهة باللباد قادرة على التقاط الميكروبات. لكنّ هذه المرشحات تصبح تالياً ملوثة بالميكروبات التي تمتصها، مما يقتضي في الغالب حرقها.

من هذا المنطلق، توصل فريق من مركز تكساس للموصلية الفائقة في جامعة هيوستن الأميركية في ومختبر غالفيستون الوطني، إلى نوع جديد من المرشحات هي عبارة عن رغوة بالغة الرقة تتألف من مادة النيكل. ومن شأن هذه الرغوة، متى سُخنت إلى حرارة 200 درجة مئوية، أن تقضي على 99,8 في المئة من فيروسات كورونا داخل حجرة ما.

وقد حصلت الجهة التي تتولى تصنيع هذه المرشحات الجديدة على الضوء الأخضر من السلطات الأميركية للبدء بطرحها في السوق، علماً أن من الممكن تركيبها داخل وحدات التكييف الموجودة راهناً، أو في وحدات محمولة ونقالة.

وتتوقف فاعلية هذه المرشحات على سرعة تجديد الهواء في حجرة معينة، إذ أن الأشخاص المصابين بالفيروس يمكن أن يبقوا وقتاً طويلاً في حجرة واحدة.

مصابيح بالأشعة فوق البنفسجية

لا يشكّل استخدام المصابيح العاملة بالأشعة فوق البنفسجية أمراً جديداً، إذ هي معتمدة منذ وقت طويل لقتل البكتيريا والفيروسات في المستشفيات ومعامل المواد الغذائية، لكنّ هذه الأشعة مضرّة وتتسبب بسرطان الجلد.

ويعمل باحثون من جامعة كولومبيا في نيويورك منذ سنوات على نوع جديد من المصابيح العاملة بالأشعة فوق البنفسجية ولكنها “بعيدة المدى”، إذ تصلح لطول موجي يبلغ 222 نانومتراً، بحيث تبقى الأشعة قاتلةً للميكروبات ولكن لا تعود مضرّة بالإنسان.

وقد نشر الفريق البحثي الأسبوع الفائت دراسة تُظهر أن هذا المصباح يكفل القضاء على 99,9 في المئة من فيروس كورونا الموسمي موجوداً في قطرات الهباء الجوي، وهذه الفيروسات تُسبّب الزكام مثلاً. ويعكف العلماء حالياً على درس تأثير هذه المصابيح على فيروس كورونا المسؤول عن كوفيد-19، وهو سارس-كوف-2.

وقال رئيس الفريق ديفيد برينر لوكالة فرانس برس “نحتاج حقاً إلى شيء ما للمكاتب والمطاعم والطائرات والمستشفيات”.

وتبيع شركة “أوشيو” اليابانية مصابيح بعيدة المدى بالأشعة فوق البنفسجية في الولايات المتحدة، ولكن ليس مرخّصاً لها بعد للمساحات المأهولة.

تشكّل المسطّحات الملوثة برذاذ لعاب شخص مصاب طريقة أخرى لانتقال العدوى، ومنها مثلاً مقابض الأبواب أو الدرابزين أو لوحات مفاتيح أجهزة الكمبيوتر أو سواها.

وتتوافر منذ نحو 10 سنوات أنواع من الطلاء تتولى تعقيم نفسها، وهي تُستَخدَم خصوصاً في المستشفيات.

طلاء مضاد للفيروسات

وطوّر باحثون في جامعة أريزونا طلاءً جديداً يعتقدون أنه كفيل القضاء في عشر دقائق على 90 في المئة وفي ساعتين على 99,9 في المئة من فيروس قريب من سارس-كوف-2.

وهذا الطلاء المكوّن من بوليمرات الأمونيوم الرباعية يعمل بالطريقة الآتية: “يشوّه” أو يغيّر طبيعة بروتينات الفيروس، ويهاجم أغشيته الواقية.

ويأتي هذه الطلاء في شكل مادة عديمة اللون ترشّ على مسطّح ما، على أن يُجدّد الرشّ كل ثلاثة إلى أربعة أشهر.

لكن عالم الأحياء الدقيقة الذي أجرى الدراسة تشارلز جربا أوضح أن ذلك “لا يُغني عن التنظيف الدائم والتعقيم، لكنه يغطي الوقت الفاصل بين التعقيمات الدورية”.

ورغم كل هذه الاختراعات، فإن مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة اعتبرت أخيراً أن الأغراض الملوثة ليست على الأرجح سوى طريقة محدودة لانتقال الفيروس.