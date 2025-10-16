الخميس 24 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 16 أكتوبر 2025 |
كوريا الجنوبية تراجع طلبات خرائط "غوغل" و"أبل" عالية الدقة بسبب مخاوف أمنية

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2025 12:11 مساءً
خرائط غوغل

تقترب كوريا الجنوبية من اتخاذ قرار بشأن السماح لشركتي “غوغل” و”أبل” بتصدير بيانات خرائط رقمية عالية الدقة إلى خوادم خارج البلاد، خطوة قد تعزز دقة الخرائط العالمية لكنها تثير مخاوف أمنية تتعلق بالكشف عن مواقع عسكرية حساسة.

تسعى الشركتان الأميركيتان للحصول على إذن لاستخدام خرائط بدقة تصل إلى 1:5000، ما يوفر تفاصيل دقيقة للشوارع والمباني والأزقة، أعلى بكثير من المتاح حالياً. ويخشى مشرّعون كوريون أن يؤدي دمج هذه الخرائط مع صور الأقمار الصناعية إلى تهديد الأمن القومي.

طالبت لجنة الدفاع بالبرلمان بتمكين الحكومة من مراقبة وتقييد تصدير البيانات. ومن المتوقع أن تصدر الحكومة قرارها بشأن طلب “غوغل” في نوفمبر، وطلب “أبل” في ديسمبر، بعد مراجعات طويلة وشروط تتعلق بطمس المواقع الأمنية والعسكرية.

ويرى محللون أن تحديث الخرائط بهذا المستوى من الدقة يفتح الباب لتطبيقات جديدة في السيارات الذاتية القيادة والطائرات المسيّرة والسياحة الذكية، لكنه يمنح الشركتين ميزة تنافسية على التطبيقات المحلية مثل “Naver Map” و”Kakao Map”.

    المصدر :
  • العربية

