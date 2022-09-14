الأربعاء 18 صفر 1444 ﻫ - 14 سبتمبر 2022 |
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كوريا الجنوبية تفرض غرامات بملايين الدولارات على غوغل وميتا

منذ 7 دقائق
غوغل وفيسبوك

غوغل وفيسبوك

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قالت السلطات اليوم الأربعاء إن كوريا الجنوبية فرضت غرامات بملايين الدولارات على شركة ألفابت مالكة جوجل وشركة ميتا بلاتفورمز مالكة فيسبوك بسبب انتهاكات لقانون الخصوصية، فيما تدرس ميتا الطعن على القرار في المحكمة.

وأوضحت لجنة حماية المعلومات الشخصية في بيان أنها فرضت غرامة على جوجل بقيمة 69.2 مليار وون (50 مليون دولار) وعلى ميتا بواقع 30.8 مليار وون (22 مليون دولار).

ولم ترد جوجل حتى الآن على طلب للتعليق.

وقال متحدث باسم ميتا “بينما نحترم قرار اللجنة، نحن على ثقة من أننا نعمل مع عملائنا بطريقة متوافقة مع القانون تفي بمتطلبات اللوائح المحلية. ولذلك، نحن لا نتفق مع قرار اللجنة، وسنكون منفتحين على جميع الخيارات بما في ذلك السعي للحصول على حكم من المحكمة”.

وقالت لجنة الخصوصية إن الشركتين لم تبلغا مستخدمي خدماتهما بوضوح ولم تحصلا على موافقة مسبقة عند جمع وتحليل المعلومات السلوكية لاستنتاج اهتماماتهم أو استخدامها في إعلانات مخصصة.

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