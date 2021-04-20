كوفيا ستينوفيلا.. نوع من البن طواه النسيان يعود للواجهة

أعاد علماء اكتشاف نوع طواه النسيان من البن في الغابات الاستوائية الكثيفة في سيراليون، لم يظهر في البرية منذ عقود، وهو نبات يقولون إنه يمكن أن يساعد في ضمان مستقبل هذه السلعة المهمة التي تعرضت للخطر بسبب تغير المناخ.

وقال الباحثون، أمس الإثنين، إنّ النبات المسمى كوفيا ستينوفيلا لديه تحمل أكبر لدرجات الحرارة العالية من البن العربي الذي يمثل 56% من الإنتاج العالمي وبن روبوستا الذي يمثل 43%.

وأضافوا أنه تبين أنّ بن ستينوفيلا له نكهة قوية مماثلة للبن العربي. وقال عالم النبات آرون ديفيز الذي قاد الدراسة التي نُشرت في دورية نيتشر بلانتس إنّ ستينوفيلا كان يزرع في أجزاء من غرب أفريقيا، ويصدر إلى أوروبا حتى أوائل القرن العشرين قبل التخلي عن محصوله، بعد إنتاج بن روبوستا.

وبالفعل يعاني كثير من المزارعين في مختلف أنحاء حزام زراعة البن في العالم من الآثار السلبية لتغير المناخ وهي مصدر قلق شديد في أوساط صناعة البن التي تدر مليارات الدولارات.

وتهدد إزالة الغابات أيضا أكثر من نصف أنواع البن البري في العالم لخطر الإنقراض ومنها أنواع تلقى رواجا مثل بن أرابيكا (البن العربي) وبن روبوستا، حيث أن إجراءات الحماية الحالية لأنواع البن البري ليست كافية لحمايتها على المدى البعيد.

ويبلغ عدد أنواع البن المهددة بالانقراض حوالي 124 نوعا والتي تنمو في المناطق الاستوائية في إفريقيا وآسيا وأستراليا وجزر المحيط الهندي، بما في ذلك مدغشقر.