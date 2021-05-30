الجمعة 24 ذو القعدة 1443 ﻫ - 24 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كويكب بحجم برج إيفل يقترب من الأرض!

30 - مايو - 2021
كويكب يقترب من الأرض- تعبيرية

كويكب يقترب من الأرض- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أشارت الإدارة الوطنية الأميركية للملاحة الجوية والفضاء، إلى أن كويكبا شارداً قد يزيد حجمه عن برج إيفل، يقترب من الأرض، وبحسب بيانات “ناسا”، سيقترب الكويكب المعروف بـ2021 KT1 في أول حزيران القادم من الأرض لمسافة 4.5 مليون ميل (أكثر من 6.4 مليون كلم)، ما يزيد بنحو 19 ضعفا المسافة بين الأرض والقمر.

تقدر “ناسا” القطر الدائري للكويكب، الذي تم اكتشافه في نيسان الماضي، بما بين 492 و1082 قدما (أي نحو 150-330 مترا).

حسب معايير “الناتو”، يصنف أي كويكب يزيد قطره عن 150 مترا ويقترب من الأرض لمسافة تقل عن 4.6 مليون ميلا بأنه ذو خطورة محتملة، وتتوقع “ناسا” أيضا أن يقترب عدد من الكويكبات الشاردة الأقل حجما من الأرض في الأيام اللاحقة، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

 

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    قريباً.. بطاقة microSD بسعة تخزين 1.5 تيرابايت!
    شعار شركة "فولفو"
    فولفو تختبر الشاحنات المزودة بخلايا الوقود الهيدروجيني
    ياحثون في مختبر (أرشيفية)
    فيديو مدهش.. علماء يعثرون على أكبر بكتيريا في العالم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تزامناً مع انطلاق الاستشارات النيابية... كم بلغ دولار السوق السوداء؟
    ميليشيا حزب الله
    حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب
    عناصر قوى أمن
    فيديو مروّع لتعذيب عمال في العاقورة.. وبيان لقوى الأمن