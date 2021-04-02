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كويكب سيمر بالقرب من الأرض الأسبوع المقبل

2 - أبريل - 2021
اقتراب كويكب من الارض

اقتراب كويكب من الارض- تعبيرية

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كشفت وكالة الفضاء الأمريكية أن كويكبا بحجم برج بيزا المائل سيمر بالقرب من الأرض الأسبوع المقبل.

وتنتمي الصخرة الفضائية، التي تحمل اسم 2015MB54، إلى قوائم مراقبة الكويكبات التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا)، ما يعني أنها تخضع للمراقبة من قبل كبار خبراء الوكالتين.

ويقدر قطر الكويكب 2015MB54 بنحو 60 مترا، وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية، ما يجعله أكبر قليلا من برج بيزا المائل في إيطاليا، والذي يبلغ ارتفاعه 57 مترا.

ويقال إنه يسافر بسرعة هائلة تبلغ 3.7 كيلومترات في الثانية وسيتخطى كوكبنا يوم الثلاثاء، 6 أبريل.

وصنفت وكالة ناسا 2015 MB54 على أنه صخور فضائية من فئة أبولو (Apollo)، وهو اسم يطلق على مجموعة من الكويكبات القريبة من الأرض التي لها محور مدار أكبر من محور الأرض.

وأفادت وكالة ناسا أن الكويكب سيمر على مسافة 3230000 ميل من الأرض. وللمقارنة، فإن متوسط ​​المسافة بين الأرض والقمر تبلغ نحو 239 ألف ميل.

وتتعقب ناسا آلاف الكويكبات سنويا، وكلها تتجاوز الكوكب بأمان. وهناك أكثر من 18 ألف كويكب بالقرب من الأرض.

وتأتي هذه الأنباء بعد أن قالت وكالة ناسا إن كويكب “إله الفوضى” المخيف لن يضرب الأرض لمدة 100 عام على الأقل، وذلك بحسب “ديلي ستار”.

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