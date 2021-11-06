كويكب كبير يقترب من الأرض

قالت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، إن كويكب يبلغ طوله حوالي 330 مترا في طريقه للمرور بجانب الأرض، أوائل شهر ديسمبر المقبل.

وكشفت المعطيات التي يحدثها بشكل دائم، متتبع الكويكبات التابع لناسا، أن الكويكب المعروف باسم “4660 نيريوس” يوجد الآن على بعد حوالي 3.9 مليون كيلومتر عن الأرض.

وتقدر ناسا أن “4660 نيريوس” سيكون أقرب ما يكون من كوكب الأرض في 11 ديسمبر.

ومن المقرر أن يمر بجوار الأرض بسرعة 6.578 كيلومتر في الثانية.

وعلى الرغم من تصنيفه على أنه كويكب يحتمل أن يكون خطرا نظرا لحجمه وقربه من الأرض، إلا إنه من غير المرجح أن يشكل تهديدا على كوكبنا” وفق صحيفة “جيروزاليم بوست”.

يُذكر أن اصطدام كويكب بهذا الحجم بالأرض يمكن أن يكون مدمرا للبشرية.

والكويكبات هي أجرام صخرية يتراوح قطرها بين بضعة أمتار وعدة كيلومترات، أما الأجرام الأكبر فتسمى الكواكب القزمة، والأكبر منها هي الكواكب.