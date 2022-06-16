كوين مينا تحصل على رخصة مبدئية من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية

قالت شركة كوين مينا، المنصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمرخصة والخاضعة للتنظيم من قبل بنك البحرين المركزي، في بيان اليوم الخميس إنها حصلت على موافقة تنظيمية مبدئية من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لمواصلة أعمالها بينما تستكمل عملية تقديم طلب الحصول على رخصة تفي بمتطلبات السُلطة.

منصة COINMENA هي منصة عملات رقمية مقرها في مملكة البحرين، وهي متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومرخصة ومنظمة من قبل مصرف البحرين المركزي. تمكنك المنصة من شراء العملات الرقمية وبيعها وتخزينها وارسالها واستلامها بأمان.

تم إطلاق المنصة في أوائل عام 2021 وهي منظمة بالكامل بعد أن حصلت على ترخيص الأصول الرقمية من مصرف البحرين المركزي. مما يسمح للمستخدمين بشراء الأصول الرقمية باستخدام العملات المحلية وبأسعار تنافسية متاحة. وقد طورت الشركات المالية الإسلامية العديد من المنتجات المختلفة لتلبية احتياجات العملاء وتوفير بدائل متوافقة مع الشريعة الإسلامية للخيارات التقليدية المتاحة على نطاق واسع.

تهدف هذه المنصة لتمكين المستثمرين الجدد والمتمرسين من خلال السماح لهم بالمشاركة في الاقتصاد والعالم الرقمي الجديد من خلال الرسوم التنافسية والسيولة العالية والنهج التعليمي الذي توفره.

تهدف كوين مينا إلى أن تكون منصة تبادل العملات الرقمية الأسهل والأكثر أماناً في الوطن العربي.

تتيح هذه المنصة خدماتها في عدد من دول الخليج العربي وتهدف للتوسع إلى دول أخرى ف يالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تسمح كوين مينا للمستخدمين بإيداع العملات الرقمية وتداولها وسحبها بعملتهم المحلية مثل الدينار البحريني والدرهم الإماراتي والريال السعودي والريال العماني وغيرها. كما تقدم المنصة رسوم منخفضة جداً والفضل يعود لعلاقاتها مع المؤسسات المصرفية في المنطقة.