كيف تجاوزت القيمة السوقية لشركة Rivian قيمة كلاً من شركة جنرال موتورز وفورد؟!

قفز سهم شركة Rivian الناشئة للسيارات الكهربائية اليوم بأكثر من 22% في ختام تداولات اليوم الثاني لإدراجه في وول ستريت ليقفل عند 122.99 دولارا، علما أنّه كان وصل إلاى 125 دولارا خلال الجلسة.

ويقدر موقع “فوربس” ثروة مؤسس ومدير شركة تصنيع السيارات الكهربائية الخاصة RJ Scaringe، بنحو مليار دولار كما كانت بتاريخ اليوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

101 مليار دولار

وصلت القيمة السوقية للشركة المدعومة من أمازون وفورد إلى 104.8 مليار دولار متفوّقة بذلك على شركتي فورد وجنرال موتورز علما بأن المستثمرين قدروا قيمتها في أوائل عام 2021 بمبلغ 27.6 مليار دولار. لكن هذا لا يزال بعيدًا جدا عن القيمة السوقية لشركة Tesla التي تفوق تريليون دولار.

بلغت القيمة السوقية لجنرال موتورز 89.7 مليار دولار بعد ظهر الخميس بينما كانت فورد 78 مليار دولار.

ويعني التقييم أن حصة أمازون البالغة 20% في الأعمال التجارية تبلغ الآن حوالي 20 مليار دولار، بينما تشكل حصة فورد البالغة 12% أكثر من 12 مليار دولار.

أسطول خاص بأمازون

يعتبر المحللون أن سعر سهم الشركة الآن :مذهل بشكل خاص نظرًا لأن Rivian ليس لديها نموذج عمل ثابت حتى الآن وتتوقع فقط تحقيق إيرادات تصل إلى مليون دولار للربع الثالث”. كما قالت في نشرة الإصدار إنها تتوقع خسارة ما يصل إلى 1.28 مليار دولار خلال ذلك الربع.

يشار إلى أن شركة ريفيان فازت على منافسيها في السوق بشاحنة بيك آب كهربائية بالكامل لكنها لم تنتج بعد كميات كبيرة من سياراتها. وتخطط أمازون لاستخدام مركبات Rivian في أسطول التوصيل الخاص بها بعد أن طلبت 100 ألف سيارة لتسليمها بحلول عام 2030.