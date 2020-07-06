كيف تقوم بعملية المصادقة الثنائية لتطبيق “إنستاجرام”.. وما أهميتها

تتم حماية حسابك في تطبيق إنستاجرام باستخدام المصادقة الثنائية، حيث تضيف هذه العملية طبقة إضافية من الأمان، وتحتم عليك أيضًا إدخال رمز كلما حاولت الوصول إلى حسابك في إنستاجرام باستخدام جهاز جديد.

تُعد المصادقة الثنائية في إنستاجرام ميزة من مزايا الأمان، فإذا قمت بإعدادها، فستتم مطالبتك بإدخال رمز تسجيل دخول خاص أو تأكيد محاولة تسجيل الدخول في كل مرة يحاول فيها أحد الأشخاص الوصول إلى حسابك من جهاز لا تعرفه المنصة.

كيفية إعداد المصادقة الثنائية في إنستاجرام باستخدام هاتف آيفون:

داخل تطبيق إنستاجرام، انقر على رمز الخطوط الثلاثة في أعلى يمين الشاشة.

حدد خيار (الإعدادات) من القائمة التي تظهر أمامك.

انقر فوق خيار (الأمان).

حدد خيار المصادقة الثنائية.

اختر الآن (البدء).

ستحتاج الآن إلى تحديد طريقة استخدام المصادقة في إنستاجرام حيث يتيح التطبيق خياران: إما رسالة نصية أو تطبيق مصادقة.

استخدام رسالة نصية للمصادقة الثنائية:

بعد وصولك إلى خيار المصادقة الثنائية في إعدادات تطبيق إنستاجرام، اختر (التبديل إلى الرسائل).

أدخل الرمز المكون من ستة أرقام الذي تم إرساله إلى هاتفك المحمول عبر رسالة نصية.

اضغط على التالي.

اتبع التوجيهات الإضافية.

استخدام تطبيق للمصادقة الثنائية:

تأكد من تنزيل تطبيق (Google Authenticator) المجاني على جهاز آيفون، ثم اتبع هذه الخطوات:

بعد وصولك إلى خيار المصادقة الثنائية في إعدادات تطبيق إنستاجرام، بدّل إلى (تطبيق المصادقة).

حدد (فتح) من المربع المنبثق، لاحظ رمز المصادقة المكون من ستة أرقام لإنستاجرام في تطبيق (Google

Authenticator). يتغير هذا الرقم كل 30 ثانية.

مرة أخرى في تطبيق إنستاجرام، أضف الرمز المكون من ستة أرقام.

اضغط على (التالي).

حدد (التالي) مرة أخرى، لاحظ رموز الاسترداد، حيث ستساعدك هذه الأرقام على فتح إنستاجرام في حالة عدم

إمكانية الوصول إلى تطبيق (Google Authenticator) في المستقبل.

اختر تم.