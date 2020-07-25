كيف سيؤثر التحديث الجديد لتطبيق Teams على طريقة استخدامك له؟

على الرغم من أن معظم الأشخاص يستخدمون تطبيق مكالمات الفيديو (مايكروسوفت تيمز) Microsoft Teams في قطاع الأعمال، إلا أن شركة مايكروسوفت بصدد إطلاق تحديث جديد للتطبيق يهدف إلى جعله المحور الرئيسي للاتصال والتفاعل بين العائلة والأصدقاء، وذلك لاستغلال النجاح الذي حققه التطبيق في مجال المؤسسات لتحقيق النجاح نفسه على مستوى المستهلك العادي.

كيف ستؤثر التحديثات الجديدة في Microsoft Teams على طريقة استخدامك له؟

سيتيح لك الإصدار الجديد من تطبيق Teams إمكانية استخدام حسابك لتسجيل الدخول وإنشاء حساب شخصي جديد داخل التطبيق، حيث يمكنك بعد ذلك التبديل بين الحساب الخاص بالعمل والحساب الشخصي بسهولة ودون الخروج من التطبيق.

وبالنسبة لمن لا يمتلك حساب (تيمز)، فسيحتاج إلى تثبيت التطبيق ثم الاشتراك باستخدام حساب مايكروسوفت الشخصي أو رقم الهاتف، مع الإشارة إلى أنه يمكن استخدام عناوين من خدمات البريد الإلكتروني الأخرى، مثل: جيميل من جوجل.

وتقول مايكروسوفت في تدوينة: “تطبيق مايكروسوفت تيمز للأجهزة المحمولة لم يعد تطبيقًا خاصًا بالعمل فقط، بل الآن مع الميزات الجديدة المتاحة في الإصدار التجريبي يمكنك استخدامه للبقاء على اتصال مباشر مع أفراد العائلة والأصدقاء من مكان واحد”.

ما هي الميزات الجديدة في تطبيق Microsoft Teams:

سيضم التحديث الجديد من تطبيق Teams العديد من الوظائف التي ستجعله مناسبًا أكثر للاستخدام الشخصي وذلك لجذب المستخدمين الذي يستخدمون الإصدار الموجه للشركات، حيث ستجد أدوات أكثر شخصية، مثل: المراسلة ومكالمات الفيديو، بالإضافة إلى ميزات العمل التي تتيح لك مشاركة القوائم والمستندات والتقويم داخل المجموعات.

وكذلك القدرة على التعاون ومشاركة المستندات التي أُنشئت باستخدام Word و Excel و PowerPoint داخل تطبيق (تيمز)ن والمخزنة في (ون درايف) OneDrive، ومشاركة المواقع، وتخزين ومشاركة المعلومات، مثل: كلمات المرور، وأرقام المكافآت، ومعلومات تسجيل الدخول باستخدام Teams Safe المضمنة، وتغيير عرض سلاسل المحادثات لتناسب أكثر الأجهزة المحمولة.

بالإضافة إلى ذلك سيتمكن مطورو تطبيقات الجهات الخارجية من دمج تطبيقاتهم في تطبيق (Microsoft Teams) مباشرة في واجهة التطبيق حتى يتمكن المستخدم من استخدامه في اجتماعات Teams أثناء مكالمات الفيديو، وقبل الاجتماعات وبعدها، مثل: رؤية الإشعارات في الوقت الفعلي ومشاركة الشاشة، وتأمل مايكروسوفت أن يتم إطلاق عمليات الدمج الأولى لتطبيقات الجهات الخارجية قريبًا.

الجدير بالذكر أن التحديث الجديد للتطبيق متوفر الآن في مرحلته التجريبية لمستخدمي الأجهزة المحمولة، حيث يمكن التسجيل لاستخدامه دون الحاجة إلى حساب Microsoft 365، وتأمل مايكروسوفت في التحديث الجديد إلى مساعدة تطبيق (Microsoft Teams) في التوسع أكثر للحصول على عملاء جُدد وسط سوق يشهد منافسة عالية جدا في الفترة الأخيرة.