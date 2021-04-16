كيف يمكن للمستثمرين أن يرفعوا قيمة "Dogecoin" إلى 10 دولارات؟

عندما أنشأ بيلي ماركوس Dogecoin (CCC:DOGE-USD) في عام 2013 ، فعل ذلك على سبيل المزاح.

وفي تحليل مالي نشره موقع (finance.yahoo) وترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، أشار إلى أن نظام مكافأة التعدين في DOGE كان منظماً بشكل مثير للسخرية لدرجة أنه لا يمكن لأحد أن يأخذها على محمل الجد؛ ففي البداية ، يمكن للمعدّنين كسب ما بين صفر إلى 1 مليار قطعة نقدية لإكمال كتلة واحدة.

ولكن أصحاب دوغ كوين كانوا هم المستفيدون في النهاية. تبلغ قيمة العملة المشفرة اليوم، ما يقرب من 10 مليار دولار ولديها واحدة من أكثر المتابعين المتفانين لأي عملة مشفرة قابلة للتداول. كان بإمكان المستثمرين المحظوظين تحويل حصة أولية بقيمة 1,000 دولار إلى ما يقرب من مليون دولار.

وكان جوهر هذا النجاح هو التغيير التقني الذي قام به المطورون بهدوء عام 2019 ، على الرغم من أن استثمارات المشاهير ساعدت أيضاً. في كتلة 145,000، تحولت العملة من مكافأة التعدين العشوائية إلى دفع تعويضات ثابتة؛ يكسب المعدّنون الآن 10,000 DOGE لكل مكافأة. وقد توجت هذه الخطوة بتضخم اليوم عند 5.256 مليار قطعة نقدية سنوياً الأمر الذي النكتة التي جعلت العملة المشفرة غير صالحة للاستعمال في البداية.

قد يثير الاهتمام المتجدد بتطوير دوج كوين المزيد من التغييرات. إذا تغير مسار التضخم مرة أخرى ، فقد تصبح DOGE عند 10 دولارات حقيقة واقعة.

لماذا تعلق أسعار DOGE حول 6 سنتات؟

تنقسم العملات المشفرة عادة إلى ثلاث مجموعات:

المتضخمة: وهي التي يرتفع العرض عليها إلى أجل غير مسمى (أي Dogecoin)

المنكمشة: والتي يكون العرض عليها محدوداً (أي بيتكوين)

المربوطة: وهي التي يتغير العرض عليها ليتناسب مع الدولار الأمريكي أو الأصول الأساسية الأخرى (أي Tether)

اليوم ، تعتبر Dogecoin عملة تضخمية. مثل الكثير من العملات الورقية ، يتم سك المزيد كل يوم. وتماماً مثل نظيراتها المدعومة من الحكومة ، لا يزال الاتجاه الصعودي لDoge محدوداً لأن المشترين يعرفون أنه يمكنهم دائماً الحصول على المزيد في وقت لاحق. (على سبيل المثال في العالم الحقيقي ، ضع في اعتبارك أن سعر صرف EUR/USD البالغ 1.2 هو نفسه تقريباً كما في عام 1999). وبعبارة أخرى ، عندما تضيف عملتك 4 ٪ من العرض كل عام ، ستجد في النهاية توازناً في الأسعار مع 4% من نمو العملات الأخرى.

وفي الوقت نفسه ، يمكن للبيتكوين (CCC:BTC-USD) وزملائه من العملات ذات العرض المحدود أن يروا في كثير من الأحيان ارتفاع كبير في قيمتها. مثل أعمال بيكاسو والنبيذ العتيق والطوابع القابلة للتحصيل لعام 1868 ، فإن توافرها المحدود يعني أن كل قطعة مسكوكة تصبح أكثر قيمة مع مرور كل يوم.

حتى من دون تغييرات تضخمية ، يمكن أن يصل السعر إلى 1 دولار. إنّ لهذه العملة المشفرة 130 مليار قطعة نقدية معلقة ؛ إنّ سعر 1 دولار للعملة الواحدة سيجعلها 55٪ بحجم Ethereum (CCC:ETH-USD) ، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم. ولأن التجارة الهامشية مهمة فقط في تسعير الأصول ، يمكن حتى لعدد قليل من مالكي الحسابات الرئيسيين جعل قيمة العملة ترتفع من الناحية النظرية.

مع بعض الحظ ، قد تبقى العملة عند 1 دولار، ومع الاهتمام المتجدد بالعملة التي تحمل واجهة Shiba-Inu ، قفز المطورون إلى مستودع التعليمات البرمجية الخاص بهم ، واقترحوا قابلية الاستخدام الحاسمة وتحسينات السرعة. وقد قام المطورون بتغييرات كبيرة من قبل، حيث تتميز قصاصات DigiByte و Litecoin (CCC:LTC-USD) بشكل بارز في شفرة مصدر Dogecoin. قد يكون هناك المزيد من هذه التعديلات في المستقبل.

سيصبح التضخم أيضاً مشكلة ثانوية بمرور الوقت، نتيجة مكافأة ثابتة مقسومة على قاعدة رأس مال متنامية. بحلول عام 2040 ، سينخفض معدل التضخم في Dogecoin إلى 2.4 ٪ فقط ، أو تقريباً نفس الدولار الأمريكي اليوم. بحلول عام 2060 ، سيصبح 1.6 ٪ ، مما يجعلها انكماشية بالنسبة للدولار.

في الوقت الحالي ، يكسب المعدنون 10,000 DOGE لكل كتلة ، وهو ما يحدث مرة واحدة في الدقيقة. هذا يضع هدف الوصول إلى سعر 10$ بعيداً عن متناول اليد ؛ بغض النظر عن عدد الأشخاص الذين يشترون Dogecoin ، فإن العرض المتزايد باستمرار يجعل مكاسب الأسعار معركة شاقة. سعر 10$ يعني أن Dogecoin يحتاج إلى تجاوز Bitcoin في القيمة السوقية والبقاء هناك.

ولكن في العملات المشفرة مفتوحة المصدر، لا توجد قاعدة دائمة. مع ما يكفي من المساهمين الأساسيين الذين يصوتون من أجل التغيير ، حتى المشاريع الكبيرة مثل Ethereum يمكن أن تغير بنيتها الأساسية لمواكبة العملات الجديدة.

اليوم ، تجد Dogecoin نفسها في نفس مفترق الطرق. إنّ قاعدة التشفير الخاصة بها تتقدم في العمر بسرعة ، والعملات المعدنية الأحدث مثل Cardano (CCC:ADA-USD) و Polkadot (CCC:DOT-USD) تقضم في أعقابها. حتى البيتكوين يبدو عرضة لعملات الجيل الثالث التي يمكنها إجراء المعاملات بشكل أسرع وأرخص.

حتى الآن ، ساعد نهج dogecoin، القائم على القاعدة الشعبية، العملة المشفرة على تجنب الزوال؛ يشتري الناس العملة من أجل المتعة والأرباح ، وليس لسهولة الاستخدام. ولكن إذا لم يشارك المزيد من أصحاب النفوذ الكبار أيضاً في عملية تطويرها ، فإن هذه الجهود لا يمكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك.

عادة ، سيساعد أصحاب المصلحة البارزين في التشفير على تمويل التشفير وتطوير الأعمال. لدى شبكة Cardano ، على سبيل المثال ، ثلاث منظمات رسمية لإدارة التوحيد القياسي والتكنولوجيا ودعم المطورين. معاً، يتشاركون حوالي المليارات في التمويل. تمتلك Ripple Labs ميزانية كبيرة مماثلة لتعزيز XRP (CCC:XRP-USD).

وفي الوقت نفسه ، تعتمد DOGE على 200 مبرمج بدوام جزئي ومجموعة كبيرة من المعجبين عبر الإنترنت للحصول على الدعم. يبدو الكثيرون مثل المساهم الأساسي روس نيكول،الذي يعمل مجاناً للحفاظ على نظام متزايد باستمرار. هذا هو سبب تميزها عن العملات الأخرى: ببساطة لا توجد موارد كافية لتطوير رمز الملكية. أما الآخرون فهم مثل الآلاف من متابعي وسائل التواصل الاجتماعي على Dogecoin ؛ الكثير منهم يطاردون المطورين باستمرار للحد من المعروض من العملة.

إذا أراد المستثمرون رفع أسعار Dogecoin إلى 10 $ ، فهناك حاجة إلى المزيد من شراء العملة ونشر التغريدات. الأمر يحتاج إلى متبرع للمساعدة في تمويل التحسينات.

بالفعل ، لدى العملة بعض الداعمين ذوي الأسماء الكبيرة. يوم الخميس ، وعد إيلون موسك بإرسال العملة حرفياً إلى القمر على صاروخ سبيس إكس. يمكن أن يكون له تأثير أكبر من خلال بدء “مؤسسة Dogecoin” لتمويل التنمية وتعزيز التبني بين الشركات الناشئة والمؤسسات. ولكنه تجنب ذلك حتى الآن ، وألقى باللوم على “Dogecoin Whale”. إنّ المستثمرين المنتظمين يمكنهم المساعدة من خلال المساهمة ، بدلاً من مطاردة المطورين.

أن تصل Dogecoin إلى $10 أكثر من مجرد حلم، إنه احتمال قريب التحقيق إذا استطاع المجتمع في يوم من الأيام أن يتحدّ معاً.