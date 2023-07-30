لأجهزة PS5.. سوني تستعد لإطلاق سماعة PlayStation

تعمل شركة سوني على تطوير إصدار جديد من السماعات اللاسلكية بعنوان “PlayStation Earbuds” والذي يأتي بتصميم خاص لأجهزة PS5.

أشارت أحدث التسريبات إلى أن سوني سجلت إصدار جديد من السماعات اللاسلكية في قاعدة بيانات FCC، والذي يختلف عن إصدارات سوني السابقة بمميزات خاصة لمستخدمي أجهزة PlayStation.

تتجه شركة سوني لتطوير جيل جديد من الملحقات التي تدعم الإتصال اللاسلكي بمنصة الألعاب عن طريق البلوتوث، ولقد أشير إلى أن PlayStation Earbuds هي أول الملحقات المطورة من سوني لمنصة الألعاب، والتي تأتي بميزة إلغاء الضوضاء.

ولقد سجلت السماعة اللاسلكية في قاعدة بيانات FCC بنموذج رقم YY2977 مع محول USB لإرسال أو إستقبال الإشارات بنموذج رقم YY2980.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن السماعة اللاسلكية تأتي بحافظة تحاكي سماعة (Nothing ear (stick اللاسلكية، بينما تشير التسريبات المصورة إلى أن السماعة تأتي بتصميم للحافظة يحاكي WF-1000XM5s.