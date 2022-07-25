الأثنين 26 ذو الحجة 1443 ﻫ - 25 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لأسباب بيئية.. تحذيرات لماسك على عدم الاستثمار بصناعة النيكل في إندونيسيا

منذ 10 دقائق
ايلون ماسك

ايلون ماسك

A A A
طباعة المقال

أرسلت عشرات من المنظمات غير الحكومية رسالة مفتوحة إلى إيلون ماسك تحث فيها رئيس تسلا على ألا يستثمر في صناعة النيكل في إندونيسيا بسبب مخاوف تتعلق بالبيئة.

وتأتي الرسالة في أعقاب اجتماع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو مع ماسك في تكساس في مايو أيار لمناقشة استثمارات محتملة.

وتملك إندونيسيا أكبر احتياطيات للنيكل في العالم ويحرص ويدودو على تطوير صناعة محلية للسيارات الكهربائية تقوم على النيكل. وحظرت الحكومة تصدير خام النيكل غير المعالج بدءا من 2020 لضمان إمدادات للمستثمرين.

لكن أنصار حماية البيئة يخشون أن العملية ستتضمن التخلص من عوادم التعدين بإلقائها في المحيط.

وحذرت المنظمات الحكومية في الرسالة من الأضرار البيئية الناتجة عن تحويل منطقة للغابات إلى تعدين النيكل قائلة إنها ستتسبب في إزالة للغابات وتهديدات بتلوث مياه أنهار وبحيرات وشواطئ.

وأوصت المجموعة بإنهاء أي خطة محتملة للاستثمار المباشر في صناعة النيكل في إندونيسيا ووقف استخدام النيكل المنتج في إندونيسيا أو الذي مصدره ذلك البلد في كل أنشطة تسلا.

ولم ترد تسلا على الفور على طلب للتعقيب. ولم يتسن الاتصال بالحكومة الإندونيسية للحصول على تعليق.

ومن المتوقع أن يشهد النيكل المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية قفزة في الطلب على مدار الأعوام المقبلة بينما تسعى حكومات وشركات ومستهلكون إلى تقليل الغازات الضارة المنبعثة من السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

مدينة ذا لاين
فيديو.. تصاميم استثنائية لمدينة المستقبل "ذا لاين" في السعودية
حذاء ماركة أديداس أديزيرو أفانتي
جدل حول تكنولوجيا أحذية العدائين في بطولة العالم
عملات رقمية
هزة في سوق الكريبتو بقيادة إيثريوم.. وبتكوين تتراجع

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

معمل الزهراني
تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
المنتخب اللبناني
اعتداء على المنتخب اللبناني بعد فوزه على الأردن
قائد الجيش العماد جوزف عون
الانتخابات الرئاسية.. قائد الجيش الأوفر حظًّا؟