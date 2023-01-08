لأندرويد وiOS.. استرداد رسائل واتساب المحذوفة دون وجود نسخة احتياطية

يعاني الكثير من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري واتساب من مشكلة حذف بعض الدردشات عن طريق الخطأ أو حذفها لأي سبب آخر.

ولا شك أنه يمكنك استعادة الدردشات المؤرشفة التي تم أخذ نسخة احتياطية منها بسهولة في تطبيق واتساب، ولكن لا يمكن استرداد الرسائل المحذوفة دون وجود نسخة احتياطية بهذه السهولة

وهناك طريقة يمكنك استخدامها لاستعادة البيانات التي لا توجد منها نسخة احتياطية لديك، نتعرف عليها معًا اليوم.

ومن أجل استعادة رسائل واتساب المحذوفة بسهولة تحتاج إلى تفعيل ميزة أخذ نسخة احتياطية من الدردشة من خلال الإعدادات، بإتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق واتساب.

اضغط على الإعدادات.

ثم اضغط على المحادثات.

اضغط على خيار النسخ الاحتياطي للمحادثات ومن ثم اضغط على خيار نسخ احتياطي لجوجل درايف.

تظهر لك قائمة خيارات يمكنك من خلالها تحديد المدة الزمنية التي ترغب أن تحتفظ فيها بنسخة احتياطية من محادثاتك – يوميًا أم أسبوعيًا أم شهريًا – وهذا يرجع لاختيارك.

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ومن أجل الحصول على خطة نسخ احتياطي أكثر تقدمًا لأجهزة أندرويد، يمكنك التمرير لأسفل للوصول إلى قسم إستراتيجية النسخ الاحتياطي المتقدم في واتساب.

ومن المهم معرفة أن تطبيق واتساب يحتفظ بأحدث ملف من النسخة الاحتياطية في نظام التشغيل iOS وأحدث ملفين للنسخ الاحتياطي في نظام التشغيل أندرويد.

استعادة رسائل واتساب المؤرشفة

إذا تمت أرشفة الدردشة منذ فترة، فإنه بإمكانك استعادتها.

أولًا: في نظام التشغيل iOS

انتقل إلى الأعلى في قائمة الدردشة في واتساب حتى تظهر الرسائل المؤرشفة، ثم اضغط عليها.

اسحب إلى اليسار على الدردشة التي تريد استعادتها.

اضغط على إلغاء الأرشفة.

ثانيًا: في نظام التشغيل أندرويد

اضغط على نص دردشات مؤرشفة الموجود أسفل قائمة الدردشة في واتساب.

اضغط مع الاستمرار على الدردشة التي تريد استردادها.ثم اضغط على رمز إلغاء الأرشفة.

استرداد رسائل واتساب المحذوفة دون وجود نسخة احتياطية

يمكنك استعادة هذه الرسائل من خلال برنامج Android Data Recovery وهو تطبيق يعمل على أنظمة التشغيل ويندوز وماك.

ويتيح لك استعادة الرسائل الخاصة بهاتفك والصور والفيديوهات ومحادثات تطبيق واتساب وغيرها من خلال عدة خطوات سهلة. وهو يدعم كافة أنواع الهواتف العاملة بنظام التشغيل أندرويد تقريباً.

ومن أجل استرداد رسائل واتساب المحذوفة مع عدم وجود نسخة احتياطية اتبع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: قم بتوصيل هاتفك بالكمبيوتر

قم بتنزيل برنامج Android Data Recovery، وتثبيته على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

قم بتوصيل هاتفك بالكمبيوتر بواسطة كابل USB

انتظر حتى يتم التعرف على هاتفك تلقائيًا

الخطوة الثانية: سيطلب منك البرنامج تفعيل إعدادات التصحيح Enable USB debugging بالجهاز قبل بدء عملية الفحص

اتبع الخطوات التي تمكنك من الدخول إلى وضع تصحيح الأخطاء:

ابحث عن أيقونة الإعدادات Settings على شاشة هاتفك، واضغط عليها.

اضغط على خيار حول الهاتف About Phone.

اضغط على خيار Build number تقريبًا 7 مرات، حتى تظهر لك رسالة “أنت في وضع المطور You are under developer mode”.

ارجع مرة أخرى إلى الإعدادات Settings.

ابحث عن خيارات المطور Developer options واضغط عليها.

قم بتشغيل الزر الموجود أعلى الشاشة، وابحث عن خيار إعدادات التصحيح USB debugging، قم بتشغيله واضغط على خيار موافق في النافذة المنبثقة.

الخطوة الثالثة: اختر الملف الصحيح

بعد تفعيل نمط USB Debugging، وقيام البرنامج بالتعرف على هاتفك، اختر القسم الذي تريد عمل مسح له لاستعادة البيانات المفقودة.

كما في الصورة التالية قمنا باختيار قسمي WhatsApp و WhatsApp Attachments.

اضغط على زر التالي Next في الزاوية اليمنى بالأسفل.

الخطوة الرابعة: السماح بالبحث عن البيانات المفقودة لاستردادها

يجب أن يُظهر لك هاتفك رسالة تطلب إعطاء البرنامج الصلاحية لعمل مسح لهاتفك، وتستطيع إعطاءه هذه الصلاحية من خلال الضغط على أيٍ من الخيارات التالية: Allow أو Grant أو Authorize، وذلك وفقًا لنوع هاتفك. بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات سيقوم البرنامج بعمل مسحٍ واستعادة للبيانات، قد يستغرق هذا الأمر بعض الوقت، وبعد أن ينتهي البرنامج من عملية المسح ستتمكن من رؤية كل الملفات والمُحادثات التي يُمكن استعادتها، وذلك من خلال الضغط على خيار واتساب الموجودة على يسار الشاشة، وبعد ذلك قم بتحديد ما تُريد استعادته واضغط.