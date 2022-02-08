لأول مرة.. روبوت "ثلاثي الأبعاد" للعمل في الفضاء المكشوف

كشفت مؤسسة “روس كوسموس” عن أول نموذج ثلاثي الأبعاد للروبوت تيليدرويد (Teledroid) المصمم للعمل في الفضاء المكشوف.

وكانت “روس كوسموس” قد أعلنت في وقت سابق عن خططها لإطلاق هذا الروبوت إلى المحطة الفضائية الدولية في عام 2024 ، لإجراء تجارب تشكل أساسا لصنع روبوتات للعمل على سطح القمر ومدار القمر.

ويبدو الروبوت Teledroid شبيها بجذع الإنسان وسوف يعمل بنظام أفاتر ، أي يجسد حركات المشغل في بدلة خاصة، موجود على متن المحطة الفضائية الدولية أو في مركز التحكم بالرحلات الفضائية على الأرض، ويمكن أن يقوم الروبوت ببعض الأعمال ذاتيا.

ووفقا لدميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة “روس كوسموس، يجب ان يساعد النموذج المعروض المختصين على اختيار الوضعية الصحيحة للروبوت في المركبة الفضائية خلال نقله إلى المحطة الفضائية الدولية، وكذلك إجراء تجارب تنظيم الشغل عند تنفيذ عمليات مشتركة مع رواد الفضاء.

ويضيف، وسوف يصنع نموذج آخر لإجراء الاختبارات اللازمة في المختبر المائي، مشيرا إلى أن النموذج العامل سيكون جاهزا في عام 2023 لإجراء اختبارات شاملة قبل إرساله إلى المحطة الفضائية الدولية.

آليات جديدة لتسريع وصول المركبات إلى المحطة الفضائية

وسجّلت شركة “إينيرغيا” الروسية براءة اختراع جديدة لطريقة تساعد على تسريع وصول المركبات إلى المحطة الفضائية الدولية.

وحول الموضوع قال رئيس قسم المقذوفات الفضائية في الشركة روفائيل مورتازين: “تمكنت شركتنا من تسجيل براءة اختراع جديدة لطريقة تساعد على وصول المركبات إلى المحطة الفضائية بعد تنفيذها لدورة واحدة حول الأرض، براءة الاختراع تم إدراجها في سجل الاختراعات الحكومية الروسي”.

وأضاف “مع الطريقة الجديدة ستتمكن المركبات من الوصول إلى المحطة الفضائية الدولية خلال ساعتين تقريبا بعد انفصالها عن المرحلة الثالثة للصاروخ في الفضاء، فبعد انفصال المركبة عن الصاروخ ستدور دورة واحدة حول الأرض وبمدار مواز مدار المحطة ومن ثم سيقوم طاقم المركبة بتشغيل المحركات فيها لتنحرف وتلتحم بالمحطة”.

وفي ديسمبر العام الماضي قال رئيس مؤسسة “روس كوسموس” ، دميتري روغوزين إن الآلية السريعة ستعتمد في المستقبل القريب مع المركبات الروسية التي ستطلق نحو المحطة الفضائية الدولية.