لأول مرة.. ساعة آبل الجديدة تتيح مشاهدة القنوات التلفزيونية

كشفت شركة أبل عن ساعة Apple Watch Ultra القوية هذا الأسبوع، مع شاشة عملاقة وأكثر سطوعًا مقاس 49 ملم، وزر جهاز إضافي وبطارية أكبر ومكبرات صوت أفضل، صُممت لظروف خارجية أكثر قسوة.

ولكن استخدامات الساعة يجب ألا تقف عند الأغراض الرياضية، ولا حتى عند الأمور الصحية الضرورية والطارئة، ولا حتى عند التأنق والتباهي، بل يجب أن تتاح من خلالها ميزة مشاهدة القنوات التلفزيونية كذلك، بحسب موقع ”ذا فيرج“ التقني.

في عام 1982، طرح صانع الساعات الياباني Seiko لأول مرة ساعة يد يمكنها استقبال قنوات UHF و VHF، على الرغم من أن جهاز الاستقبال الفعلي كان في حزمة حزام ضخمة كان عليك توصيلها بشاشة LCD على المعصم.

ولم تنتشر تلك الفكرة أبدًا – وهي التي تم تناولها في أحد أفلام سلسلة جيمس بوند البوليسية _ ولكنها قدمت تجربة تليفزيونية مثيرة ومستقبلية لم تتم تجربتها حتى الآن.

وعندما وصلت Apple Watch الأصلية إلى السوق في عام 2015، تمت الإشارة إلى Seiko TV Watch حيث كان، بعد كل شيء، كمبيوتر معصم مستقبليا، ولكن بعد 7 سنوات، بالكاد تمت إضافة أي وظيفة تتعلق بمشاهدة الفيديو إلى الجهاز.

وهناك طريقتان لمشاهدة أي نوع من مقاطع الفيديو على الساعة، الأولى أن يرسل لك أحدهم مقطعًا عبر iMessage ثم تشاهده من ساعتك، والثانية تنزيل تطبيق جهة خارجية يسمى WatchTube، وهو تطبيق يفتقر إلى الكثير من ميزات تشغيل الفيديو.

ولا تقترب أي من هاتين الطريقتين من تجربة التلفزيون. ومع ترقيات عمر الشاشة ومكبر الصوت والبطارية في Apple Watch Ultra، أصبح دعم الفيديو الآن طلبًا أكثر تبريرًا.

وقد يكون من غير المنطقي أو المعقول مشاهدة فيلم أو مسلسل على الساعة والاستمتاع به، ولكن على الأقل يمكن متابعة مجريات مباراة رياضية. إنه المستقبل الذي وعدت به Seiko TV Watch وهو الحصول على أفضل تلفزيون محمول دون استخدام اليدين في أي لحظة.

وسيكون زر الإجراء القابل للتخصيص على Apple Watch Ultra رائعًا لتغيير القنوات على تطبيق تلفزيون خطي مثل Pluto TV أو YouTube TV أو إعادة تشغيل مقطع فيديو مرة أخرى لمدة 30 ثانية لإعادة تشغيل مقطع من Apple TV Plus.

ويجعل زر الساعة الجديدة المستحدث عمليات التشغيل والإيقاف المؤقت والتقديم السريع والتسميات التوضيحية أسهل قليلاً باستخدام شاشة صغيرة.

وستجعل الشاشة الأكثر سطوعًا من السهل المشاهدة في البيئات الخارجية الساطعة، مثل الحفلات الموسيقية. كما يمكن لمكبرات الصوت التي تمت ترقيتها منح القدرة على المشاهدة لكافة أفراد العائلة دون AirPods.

ويقول الموقع إنه على الرغم من توفر التكنولوجيا، إلا أن Apple Watch Ultra لن تسمح لك بفعل ذلك، هل لأنه سيقلل من عمر بطارية الجهاز القصير بالفعل لميزة لا يستخدمها سوى عدد قليل من الأشخاص؟ هل لأن أبل تريدك أن تفكر في الساعة كجهاز صحي وليس كتلفزيون؟ يحتمل. لكن الحلم موجود.

هناك سبب وراء قيام شخص ما بإنشاء تطبيق YouTube تابع لجهة خارجية، مخصص للساعة، وهناك بعض الأدوات الغريبة ذات الشاشات الصغيرة التي يربط الناس بها معصمهم.

ونظرًا لأن البطاريات تدوم لفترة أطول وتزداد سرعة المعالجات، فقد وصلنا إلى النقطة التي يمكن فيها مشاهدة التلفزيون في أي مكان. لذا، فقد حان الوقت لمشاهدة التلفزيون على ساعتك الذكية من أبل.