لأول مرة.. سماعات "AirPods" من آبل بسعر مخفض!

أعلنت شركة آبل وفي سابقة من نوعها عن طرح سماعات آيربودز AirPods المميزة بأسعار مخفضة عبر موقعها الرسمي.

ويكمن السر في العرض الجديد، كون السماعات مجددة أي “Refurbished”، لذلك يتم عرضها بأسعار أقل مقارنةً بالإصدارات الجديدة منها.

وتبيع آبل حاليًا سماعات الجيل الثالث من سماعات آيربودز AirPods 3 مع علبة شحن تدعم تقنية “ماجسيف” للشحن اللاسلكي، وقد صدرت تلك السماعة في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2021.

وتقدم آبل حسمًا تبلغ قيمته 30 دولارًا عند شراء السماعة، حيث تعرض النسخة المجددة من سماعة آيربودز 3 بسعر 149 دولارًا بدلًا من 179 دولارًا مع علبة شحن “ماجسيف”، كما تتيح السماعة مع علبة شحن عادية بسعر 139 دولارًا، وذلك أقل من السعر الأصلي بنسبة 18%.

وتبيع شركات أخرى سماعات آيربودز مجددة مثل متجر أمازون الذي يعرض السماعة نفسها ولكن بسعر أغلى قليلًا يبلغ 159 دولارًا.

ومن المتوقع أن تطلق آبل إصدارات أخرى مجددة من سماعاتها اللاسلكية مثل آيربودز برو 2 بسعر قد ينخفض إلى 210 دولارات بدلًا من 249 دولارًا بحسب بعض التقارير، لكنها لا تزال غير متاحة حتى الآن.

وقد يشجع إطلاق سماعات آيربودز المجددة مستخدمي أجهزة آبل على الإقدام على شرائها والاستفادة من فارق السعر، خاصةً أنها لا تختلف عن الإصدارات الجديدة.

جدير بالذكر أن منتجات آبل المجددة المعتمدة هي منتجات سبق بيعها، ثم أعيدت لآبل التي بدورها فحصتها واختبرتها ونظفتها وأعادت تغليفها في علبة شراء مرفقة بالملحقات الأصلية، وضمان لمدة عام واحد، علمًا بأن تلك المنتجات مؤهلة للضمان المُمدد المدفوع المعروف باسم “آبل كير بلس” مثل باقي منتجات آبل.