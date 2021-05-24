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لأول مرة في روسيا.. ابتكار طابعة ثلاثية الأبعاد لطبع أعضاء الجسم

24 - مايو - 2021
طابعة ثلاثية الأبعاد- أرشيفية

طابعة ثلاثية الأبعاد- أرشيفية

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تمكن فريق من طلاب جامعة بطرسبورغ، من ابتكار نموذج أولي لطابعة ثلاثية الأبعاد يمكن استخدامها في طبع أعضاء الجسم لزراعتها في جسم المريض المحتاج.

وتتميز هذه الطابعة عن مثيلاتها الأخرى، بأنها تستخدم البوليميرات والمواد الحيوية بدلا من البلاستيك. أي أنه في المستقبل بمساعدة هذه الطابعة، سيكون بالإمكان طبع أعضاء الجسم القابلة للزرع في جسم الإنسان.

وتتكون هذه الطابعة من المكبس والمحاقن، ما يسمح بطبع الأنسجة البيولوجية، وثبت المبتكرون داخل الطابعة الحيوية جهازا لتنقية الهواء، الذي يعتبر وجوده شرطا مهما لطباعة الأنسجة البيولوجية.

وتجدر الإشارة، إلى وجود العديد من الشركات في العالم المنتجة لطابعات حيوية ثلاثية الأبعاد، ولكن في روسيا لا توجد شركة متخصصة في هذا المجال، كان بإمكانها إطلاق الإنتاج التجاري لهذه الطابعة الحيوية التي لا تزيد قيمتها التقديرية عن 300 ألف روبل، أي أقل بكثير من الطابعات المنافسة.

ويذكر أن هذه الطابعة بلغت نهائي مسابقة “Start-up SPbU – 2021″، التي ستختتم يوم 27 مايو الجاري. وقد وعد الفريق المبتكر بإعداد نسخة ثانية من الطابعة.

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