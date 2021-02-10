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لأول مرة منذ 11 عاماً… وكالة الفضاء الأوروبية تبحث عن رواد فضاء جدد!

10 - فبراير - 2021
وكالة الفضاء الأوروبية

وكالة الفضاء الأوروبية

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أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) عن فتح باب الترشح لوظيفة رائد فضاء، وذلك للمرة الأولى منذ 11 عاما.

وقالت الوكالة في بيان لها، إنها ستستقبل الطلبات بدءا من 31 مارس وإلى غاية 28 مايو، على موقع “ESA Career”، مشجعة النساء على التقدم، لأنها تسعى إلى “توسيع التنوع بين الجنسين في صفوفها”.

وذكر البيان أن المرشحين سيخضعون لعملية اختيار تتكون من 6 مراحل، من المقرر أن تنتهي في أكتوبر 2022.

ومن شروط التقدم، أن يكون الراغبون بالوظيفة من مواطني دولة عضو في وكالة الفضاء الأوروبية، وأن يكون طولهم بين 153 إلى 190 سنتيمترا، وأن يتحدثوا ويقرؤوا اللغة الإنجليزية، وفقا للموقع الإلكتروني لـ ESA.

وتطلب الوكالة من المتقدمين درجة جامعية، أو ما يعادلها، في العلوم الطبيعية أو الهندسة أو الطب، وتفضل المتقدمين الذين لديهم 3 سنوات على الأقل من الخبرة المهنية في مجال ذي صلة.

ويجب أن يكون المتقدم بصحة بدنية جيدة، ويفضل أن يكون عمره بين 27 و 37 عاما.

من جهته، قال المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، يان وورنر: “لكي نذهب إلى أبعد مما ذهبنا إليه في أي وقت مضى، نحتاج إلى أن ننظر إلى نطاق أوسع مما كنا عليه من قبل”.

وأضاف : “عملية التوظيف هذه هي الخطوة الأولى، وأنا أتطلع إلى مشاهدة الوكالة تتطور في جميع مجالات استكشاف الفضاء والابتكار، مع شركائنا الدوليين، في السنوات القادمة”، وذلك بحسب CNN

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