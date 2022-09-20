لارتفاع الطلب عليه‎‎.. آبل تزيد إنتاج "آيفون 14 برو"

كشفت تقارير تقنية جديدة أن شركة ”أبل“ الأمريكية، طالبت شركة ”فوكسكون“ موردها الرئيسي، بزيادة إنتاج طراز ”iPhone 14 Pro“ نظرًا للطلب القوي عليه.

وقال المحلل التقني الشهير، مينغ شي كو،: ”نظرًا للطلب القوي على طرازات iPhone 14 Pro، طلبت آبل من فوكسكون تبديل خطوط إنتاج iPhone 14 إلى طرازات iPhone 14 Pro“.

وأضاف شي كو في تغريدة عبر ”تويتر“ أن ”فوكسكون ستحول بعض خطوط تجميع iPhone 14 الخاصة بها إلى خطوط تجميع iPhone 14 Pro“، مشيرًا إلى أن ”الزيادة ستكون بنسبة 10% لطرازات iPhone 14 Pro“.

وأوضح أن ”هذا سيساعد على زيادة متوسط سعر بيع أجهزة آيفون في الربع الرابع من العام“.

ومن المقرر أن يتم تسليم معظم شحنات هواتف ”iPhone 14 Pro“ و“iPhone 14 Pro Max“ المطلوبة في الولايات المتحدة في منتصف تشرين الأول/أكتوبر أو بعد ذلك.

ويتوفر ”iPhone 14“ القياسي بسهولة أكبر، إضافة إلى أنه سيتم إطلاق ”iPhone 14 Plus“ في 7 تشرين الأول/أكتوبر القادم.

يشار إلى أن طرازات ”آيفون 14 برو“ تشمل بعض الميزات الجديدة الرئيسية مثل ميزة Dynamic Island، ونظام كاميرا خلفي متطور يمكنه التقاط صور ”ProRAW“ بدقة 48 ميجابكسل، إضافة إلى خيار عرض دائم وشريحة ”A16 Bionic“ أسرع وخيارات ألوان بتدرجات جديدة من الأسود والبنفسجي.