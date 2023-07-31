لاعبو "كول أوف ديوتي" مهددون باستهداف برمجي "خبيث"!

كشف موقع TechCrunch التقني عن وجود برمجية خبيثة تستهدف لاعبي إحدى الإصدارات الشهيرة من لعبة كول أوف ديوتي “call of Duty” قادرة على الانتشار عبر تكرار نفسها.

وتوقم البرمجية الخطيرة باستهداف إصدار “Modern Warfare 2“من لعبة “كول أوف ديوتي”، وأنها قد تمكنت من الانتشار تلقائيًا عبر الإنترنت، ويحتمل أن تكون خطرًا على المستخدمين.

وصدرت لعبة كول أوف ديوتي Modern Warfare 2 عام 2019، إلا أنها لا تزال تتمتع بقاعدة شعبية حتى الآن، وقد أغلقت الشركة المطورة “أكتيفجن” خوادم اللعبة، وأعلنت عن إجراء تحقيق كامل، وفقًا لما نشره أحد الحسابات الرسمية للعبة في تغريدة له على تويتر، لكن نتائج التحقيق لم تُنشر بعدُ.

ورصد أحد المستخدمين البرمجية الخبيثة للمرة الأولى في يونيو/ حزيران الماضي، ونشر بعض التفاصيل على منتدى Steam للألعاب، حيث تبين بالفحص المبدئي اكتشاف أداة الأمن السيبراني المملوكة لجوجل “VirusTotal” البرمجية الخبيثة.

وحدد تحليل إضافي للبرمجية الخبيثة أنها تنتمي إلى فيروسات “الدودة الحاسوبية” القادرة على استغلال الثغرات الأمنية في الشفرة المصدرية للعبة، وتنفيذ أوامر ومهام محددة، تجعلها تصيب أي أجهزة متصلة خلال جلسة اللعب.

ويُنصح اللاعبون بضرورة تثبيت برنامج مضاد للفيروسات أو أي أداة حماية أخرى وعمل فحص لأجهزتهم في أقرب وقت.

وكانت شركة أكتيفجن قد تعرضت لعملية اختراق كبرى العام الماضي أدت إلى تسريب نحو 20 ألفًا من سجلات موظفيها تضمنت بيانات شخصية أتاحها المخترقون على الإنترنت.