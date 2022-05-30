“لا بنزين ولا كهرباء”… سيارة ثورية تسير 800 كلم في مشوار واحد!

قدمت الشركة الإفريقية الأوروبية نامكس سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعمل بخلايا الوقود من تصميم بينينفارينا ومن المقرر إطلاقها في السوق في عام 2025. يكمن أهم ما يميز السيارة، المسماة اتش يو في، في تخزين الهيدروجين حيث تجمع تقنية نامكس الحاصلة على براءة اختراع بين خزان هيدروجين ثابت وست كبسولات قابلة للإزالة كخزانات ثانوية.

تصميم بين الخيال العلمي والعضلات الأميركية



سيارة “اتش يو في” هي ثمرة تعاون بين نامكس وبينينفارينا. يعكس تصميم السيارة اهتمامًا راسخًا بالتفاصيل والنقاء، تم تعزيز إبداع توماس دو لوساك، المصمم أيضًا لنامكس، من خلال المعرفة الفريدة لكيفن رايس، كبير مسؤولي الإبداع في بينينفارينا، وفريقه لتصميم نموذج أولي موجه نحو المستقبل ومستوحى من جوانب متعددة. مفتونًا بالخيال العلمي، اختار توماس أن يعطي شكل السيارة أحدث ما يميز العصر القادم. ألهمه ذوقه للتصميم الأمريكي في الخمسينيات والستينيات، وميله لسيارات العضلات، لابتكار سيارة تتعارض مع التصميم الحالي والسلس والتقليدي للسيارات الكهربائية.

جلبت بينينفارينا الأناقة الإيطالية وإحساسًا لا مثيل له بالتناسب والتفاصيل في التصميم، وصولاً إلى العلامة التجارية X المحفورة على الأبواب في خطوط متصلة ومتكررة على الشبكة.

سيتم تسويقها في نسختين مختلفتين: نسخة ذات دفع خلفي بقوة 300 حصان وسرعة قصوى تبلغ 200 كم / ساعة وتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 6.5 ثانية. إصدار GTH للدفع الرباعي بقوة 550 حصانًا وسرعة قصوى تبلغ 250 كم/ساعة وتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 4.5 ثانية. سيتم تسويق اتش يو في من 2025 بسعر يتراوح بين 65000 و 95000 يورو حسب الخيارات المحددة. وتعد الشركة بمدى يصل إلى 800 كلم على الهيدروجين.

الشركة الأفريقية الاوروبية نامكس



يعتزم فوزي أناجا وتوماس دي لوساك، المؤسسان المشاركان لنامكس، قيادة هذا المشروع من البداية إلى النهاية من خلال أفضل التقنيات الحالية، وإنشاء الحلول التي لا تزال مفقودة. تعتزم نامكس تصفح أفضل الخبرات العالمية والقوى الدافعة لهذا النظام البيئي بأكمله. طور فريق إدارة نامكس وأعضاء مجلس الإدارة علاقة متعمقة مع العديد من الشركاء الصناعيين والتكنولوجيين الذين سيسمحون لسيارة اتش يو في بدخول مرحلة التطوير في عام 2023.

بفضل التكامل الأفريقي الأوروبي، يدرس مشروع نامكس خيار إنشاء مصنع إنتاجه في المناطق التي يتم فيها تحديد التميز البيئي للتصنيع والالتزام البيئي بالهيدروجين الأخضر.