لا حاجة لارتداء الكمامة.. آبل تخفف قيود كورونا

قررت شركة “آبل” تخفيف بعض الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا، حيث قررت الشركة الأمريكية إسقاط تفويضات القناع الطبي الخاصة بها لموظفي الشركات في “معظم مواقعها”.

وجاء في رسالة بريد إلكتروني من “آبل” إلى موظفيها: “لا تتردد في الاستمرار في ارتداء قناع الوجه إذا كنت تشعر براحة أكبر عند القيام بذلك، كذلك يرجى احترام قرار كل فرد بارتداء قناع أم لا”، وفقا لموقع “ذا فيرج”.

وتأتي خطوة “آبل” وسط زيادة انتشار طفرة “بي إيه 5” من فيروس “كورونا” عالي القابلية للانتقال.

وبدأت شركة “آبل” في مطالبة بعض موظفيها بالعودة إلى المكاتب في شهر نيسان/ أبريل، لكنها توقفت عن تنفيذ نموذجها الهجين الكامل، والذي يتطلب حضور جميع الموظفين فعليا إلى المكتب 3 أيام كل أسبوع.

يشار إلى أن شركة “آبل” غيرّت من موعد عودة موظفيها إلى المكتب عدة مرات، نتيجة عدم استقرار في حالات الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد ما بين ارتقاع وانخفاض.