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لبيع السلع الصينية.. "تيك توك" تُطلق منصة للتجارة الإلكترونيّة في أميركا

منذ 15 دقيقة
شعار تطبيق تيك توك

شعار تطبيق تيك توك (رويترز)

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نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء، أنّ شركة “تيك توك” تعتزم إطلاق منصة للتجارة الإلكترونيّة في أوائل آب/ أغسطس، لبيع السلع صينيّة الصنع في الولايات المتحدة.

وأفاد التقرير بأنّ تطبيق “تيك توك” يسعى إلى تكرار النجاح الذي حققته منصتا التسوق الصينيتان “شي إن” و”تيمو”، وأنّه سيكون مسؤولًا عن تخزين وشحن المنتجات نيابة عن المصنعين والتجار في الصين.

ولم ترد (تيك توك) بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وتأتي الخطوة في وقت تواجه فيه الشركة إجراءات تدقيق مشددة من مسؤولين أميركيين بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات.

وتبذل الشركة جهودًا مضنية لتفادي الحظر في الولايات المتحدة وخاصة بعد أن طرح مشرعون مشروع قانون من شأنه أن يعطي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سلطة حظر التطبيقات التي تشكل مخاطر أمنية.

    المصدر :
  • رويترز

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