لتسريع متصفح الإنترنت.. تحالف بين أبل وغوغل وموزيلا

شكلت شركات “أبل” و”غوغل” و”موزيلا” تحالفاً لبناء الإصدار الثالث والجديد ‏من عدادها للسرعة “سبيدومتر”، الذي يهدف إلى تقديم تقييم أكثر دقة لسرعة متصفح الإنترنت.‏

يشار إلى أن الشركات الثلاث تصنع أكثر المتصفحات شيوعا من حيث الاستخدام حول العالم، إذ تنتج “أبل” متصفح “سفاري”، و”كروم” من تطوير “غوغل”، و”فايرفوكس” من “موزيلا”.

وقالت “موزيلا” في بيان لها إن “العمل مع “أبل” و”غوغل” يمنحنا فرصة لبناء أفضل إصدار للمساعدة في جعل الإنترنت أسرع لسنوات قادمة”.

بينما أوضحت “غوغل” أن الفريق يهدف إلى “بناء فهم تعاوني للأداء على الويب للمساعدة في دفع أداء المتصفح بطرق تساعد المستخدمين”.

Unlike some past benchmarks, Speedometer 3 is being started as a cross-industry collaborative effort.

Building this will be hard work, and working together gives us a chance to build the best version to help make the Web faster for years to come. https://t.co/lZyegpIAeW

