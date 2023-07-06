لتطوير ذكائها الاصطناعي.. سياسة خصوصية جديدة لغوغل للاستفادة من جميع مواقع الإنترنت

سيؤدي تحديث “غوغل” Google الأخير لسياسة الخصوصية الخاصة بها إلى جعلها تتمتع بنطاق مجاني لاستخراج المحتوى والبيانات من مواقع الإنترنت بحثًا عن أي محتوى يمكن أن يفيد في بناء أدوات الذكاء الاصطناعي وتحسينها.

ووفقاً لموقع “digitaltrends”، تنص سياسة غوغل الجديدة على أن “غوغل تستخدم المعلومات لتحسين الخدمات وتطوير منتجات وميزات وتقنيات جديدة تفيد المستخدمين، فعلى سبيل المثال، نستخدم المعلومات المتاحة للجمهور للمساعدة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي من غوغل وإنشاء منتجات وميزات مثل الترجمة من غوغل و Bard و Cloud AI”.

ويلاحظ موقع Gizmodo أنه تم تحديث السياسة وصرحت بـ “نماذج الذكاء الاصطناعي” بدلًا من “نماذج اللغة” التي استخدمتها سابقًا، بالإضافة إلى ذلك، أضافت السياسة Bard و Cloud AI، بينما ذكرت سابقًا ترجمة غوغل فقط، والتي جمعت البيانات من أجلها.

تبدو سياسة الخصوصية، التي تم تحديثها خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشؤومة بشكل خاص لأنها تشير إلى أن أي معلومات تنتجها عبر الإنترنت هي في متناول غوغل لاستخدامها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

ويبدو أن الصياغة المذكورة أعلاه لا تصف فقط تلك الموجودة في نظام غوغل بطريقة أو بأخرى ولكنها مفصلة بطريقة تمكن العلامة التجارية من الوصول إلى المعلومات من أي جزء من الويب.

إن القضايا الرئيسية المحيطة بالتنمية الجماعية للذكاء الاصطناعي هي أسئلة حول الخصوصية والانتحال وما إذا كان بإمكان الذكاء الاصطناعي تبديد المعلومات الصحيحة، حيث تستند الإصدارات المبكرة من روبوتات المحادثة مثل ChatGPT إلى نماذج لغة كبيرة (LLMs) تستخدم بالفعل مصادر عامة، مثل أرشيف شبكة الزحف المشترك و WebText2 و Books1 و Books2 و Wikipedia كبيانات تدريبية.

كان الإصدار الأول ChatGPT سيئ السمعة لكونه لا يملك بيانات ومعلومات لما بعد عام 2021 وبالتالي يملأ الردود ببيانات خاطئة، ومن المحتمل أن يكون هذا أحد الأسباب التي تجعل غوغل ترغب في الوصول غير المقيد إلى بيانات الويب للاستفادة من أدوات مثل Bard للحصول على تدريب في العالم الحقيقي وربما في الوقت الفعلي لنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

أشار موقع Gizmodo أيضًا إلى أن غوغل يمكن أن تستخدم هذه السياسة الجديدة لجمع محتوى قديم، ولكن من صنع الإنسان، مثل المراجعات أو منشورات المدونة التي تم نسيانها منذ فترة طويلة، لتظل تشعر بكيفية تطوير النص والكلام البشري وتوزيعهما، ومع ذلك، يبقى أن نرى بالضبط كيف ستستخدم غوغل البيانات التي تجمعها.

إن العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك Twitter و Reddit، وهما مصدران رئيسيان للمعلومات المحدثة، قد قلصت بالفعل من وصولها العام أثناء انتشار شعبية روبوتات الدردشة عبر الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى استياء مجتمعاتهم بأكملها.

وقد أغلقت كلتا المنصتين الوصول المجاني إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهما، مما يقيد المستخدمين من تنزيل كميات هائلة من المنشورات لمشاركتها في مكان آخر، تحت ستار حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، وأدى هذا بدلاً من ذلك إلى كسر العديد من أدوات الجهات الخارجية التي تجعل كل من Twitter و Reddit يعملان بسلاسة.

حيث اضطر كل من Twitter و Reddit إلى التعامل مع الإخفاقات والخلافات الأخرى مع تزايد مخاوف أصحابها بشأن تولي الذكاء الاصطناعي زمام الأمور.