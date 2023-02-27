لتعويض خسائرها.. شاومي تطلق هاتفين ذكيين

أعلنت شركة شاومي، الأحد، عن إطلاق هاتفين ذكيين،في الوقت الذي تحاول فيه شركة الإلكترونيات الصينية العملاقة تعويض خسائرها والاستحواذ على حصة سوقية أكبر، من “سامسونغ” و”آيفون”.

وذكرت شبكة “سي أن بي سي” الأمريكية، الاثنين، أنه تم إطلاق هاتف “Xiaomi 13″ و”13 Pro” في الصين في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ولكن الشركة قررت الآن إطلاق الجهازين في الأسواق الخارجية.

ويحتوي جهاز “13 Pro” على شاشة بحجم 6.73 بوصة وأحدث شرائح “Snapdragon 8 Gen 2” من شركة “Qualcomm” الأمريكية.

وأوضحت الشبكة أن الهاتف الجديد يحتوي على كاميرا ثلاثية العدسات وميزات أخرى متميزة مثل الشحن فائق السرعة.

وأشارت إلى أن “شاومي” حدّثت قدرات كاميرتها التي “شاركت في هندستها” بالتعاون مع شركة “Leica” الألمانية المصنعة للكاميرات الفاخرة.

ولفتت الشبكة إلى أن سعر “XIAOMI 13” يبدأ من 1053 دولارًا بينما يبلغ سعر “13 Pro” ما مقداره 1365 دولارًا.

ونوّهت الشبكة إلى أن الشركة مرت في “فترة صعبة” عام 2022، إذ انخفضت شحنات الهواتف الذكية بنسبة 26% على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع بين أكبر خمسة منتجين للهواتف، إلى جانب معاناتها من خسارة في الربع الثالث من العام الماضي.

وكشفت الشبكة عن شحن الشركة ما مجموعه 1.21 مليار هاتف ذكي في عام 2022، وهو ما يمثل أقل إجمالي شحن سنوي منذ عام 2013.

وقال نيل ماوستون المحلل في شركة “TechInsights”: “تواجه شاومي رياحا معاكسة داخل الصين من آيفون الذي يتمتع بشعبية كبيرة، وهاتف هونور القوي من هواوي والمستهلكين الصينيين المتقلبين الذين غالبًا ما يتحولون من جهاز لآخر في لمح البصر”.