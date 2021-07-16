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لتفادي ارتفاع درجة حرارة الهاتف في الطقس الحار.. اتبعوا هذه النصائح

16 - يوليو - 2021
هاتف آيفون

استخدام الهاتف

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لمنع ارتفاع درجة حرارة الهاتف في الطقس الحار قدم خبير في مجال تكنولوجيا الهواتف الذكية مجموعة من النصائح وكذلك مجموعة من الإرشادات لخفض درجة حرارته في حال حصل ذلك.

تحدث الخبير أليكسي فيرشياغين، عن مجموعة من النصائح لتجنب ارتفاع درجة حرارة الهاتف، ومنها ألا تزيد نسبة شحن الهاتف عن 90 في المئة، بالإضافة إلى تعتيم الشاشة وتجنب المكالمات الطويلة والتقاط الصور حتى لاتستنزف البطارية، وضرورة مراقبة حرارة الهاتف وعدم السماح لها بالارتفاع.

وأكد الخبير على عدم وضع الهاتف على عتبات النوافذ والمقاعد أو تحت زجاج السيارات، بالإضافة لعدم وضعه الى جانب مواد تولد حرارة، كأفران الميكرويف، وفي حال ارتفاع درجة حرارة الهاتف يجب فصله عن الشحن ووضعه في الظل، وإزالة أي شيء يمنع تبريده.

ختم محذرا بعدم وضع الهاتف في الثلاجة أو الفريزر لتجنب الانخفاض الكبير لدرجة الحرارة التي قد تعطل عمل الجهاز.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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