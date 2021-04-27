الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لجعل الطيران أكثر أمانًا ... إيرباص تختبر تقنية LiDAR

27 - أبريل - 2021
شركة ايرباص

شركة ايرباص

A A A
طباعة المقال

توسع شركة Luminar نظام LiDAR الخاص بها ليتجاوز المركبات الذاتية القيادة للمرة الأولى، وتتعاون مع أكبر شركة مصنعة للطائرات في العالم لجلب تقنية الخرائط والتصور الموجهة بالليزر إلى آفاق جديدة.

وأعلنت Luminar عن شراكة مع شركة إيرباص لجلب تقنية رسم الخرائط الثلاثية الأبعاد الموجهة بالليزر إلى طائرات الهليكوبتر والطائرات ذات الأجنحة الثابتة بهدف جعل الطيران أكثر أمانًا.

ويمثل نظام LiDAR عبارة عن جهاز استشعار بالليزر يرسل ملايين نقاط الليزر في الثانية ويقيس المدة التي تستغرقها للارتداد، يُنظر إليه على أنه عنصر أساسي للقيادة الذاتية.

ويعمل المهندسون من الشركتين معًا في إطار مشروعين يركزان على الابتكار لدى الشركة المصنعة للطائرات، وهما UpNext و FlightLab.

وتأمل Luminar وإيرباص في تشغيل رحلة آمنة ومستقلة في نهاية المطاف باستخدام نظام LiDAR.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Luminar: نحن قادرون على إعادة تطبيق ما أنجزناه بشكل مباشر في صناعة السيارات في مجال الطيران، وهي صناعة راسخة تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار.

وأضاف: أكثر من 10 في المائة من حوادث تحطم طائرات الهليكوبتر تحدث بمجرد الهبوط على أشياء، مثل الأسلاك، التي يمكن تجنبها تمامًا.

وتختبر إيرباص تكنولوجيا الإقلاع والهبوط لمركبات الأجرة المستقلة ATTOL من خلال UpNext.

وتقول: إنها أكملت رحلات تجريبية ذاتية القيادة بالكامل في عام 2020، ومن المحتمل أن تستخدم الشركة نظام LiDAR لمركبات الأجرة الطائرة وكذلك طائرات الهليكوبتر والطائرات.

    المصدر :
  • البوابة العربية للأخبار التقنية

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

عملات مشفرة
مكاسب باهتة في سوق الكريبتو.. إيثريوم تخطف الأضواء من بيتكوين
ثقب أسود
فيديو.. ناسا ترصد صوتا مخيفا يأتي من الفضاء
شعار شركة فيفو
فيديو.. فيفو تكشف عن هاتف ذكي للشباب

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار
غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي